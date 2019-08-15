Видео жаркого поцелуя Бузовой с Олегом Майами выложили в Сеть

Москва, 15 августа. Известная певица и телеведущая Ольга Бузова нашла себе пару. В Сети появилось видео жаркого поцелуя Бузовой и бывшего участника телепроекта «Голос» из Екатеринбурга Олега Майами (Кривикова).

Впервые ролик появился в Instagram-аккаунте Zames.tv. Судя по обстановке, молодые люди находились в ресторане или у кого-то в гостях.

Позже Кривиков подтвердил роман с Бузовой, однако отметил, что в настоящее время пара переживает сложный период в отношениях.

«Сегодня администратор без моего ведома разместил видео. Мы с Олей переживаем не лучший этап в отношениях, поэтому выпуска с ее участием пока не будет», — отметил певец.

Напомним, что бывшая телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова в июне 2012 года вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, однако 30 декабря 2016 года они развелись.

Ольга Бузова на днях оказалась в центре скандала из-за появившегося в Сети ролика, в котором она тщательно вылизывает тарелку, называя себя блокадницей. Видео вызвало широкий общественный резонанс, в результате чего многие известные высказались по поводу поступка девушки. Среди них, в частности, оказались известный советский актер Михаил Боярский и музыкант Юрий Лоза. Оба отметили, что Бузова ничего собой не представляет, поэтому нет причины обращать на нее внимание.

Позже певица принесла извинения, заявив, что никого не хотела оскорбить, а шутила сама над собой. Она также добавила, что прекрасно осознает те жертвы, на которые шли блокадники во время войны.