ПВС избрал своих представителей в суверенный совет Судана

Хартум, 15 августа. Переходный военный совет (ПВС) Судана избрал пять членов для представления в суверенном совете. Военные считают, что верховный совет возглавит генерал-лейтенант Абдул Фаттах аль-Бурхан.

Как передает портал Al Hadath, военные будут представлены в верховном совете генерал-лейтенантом Мухаммедом Хамданом «Хамити», генерал-лейтенантом Шамсуддином Кабаши, генерал-лейтенантом Ясиром аль-Аттой и генерал-лейтенантом Салахом Абдель-Халеком. По данным СМИ, руководство Союза суданских профессионалов (другое название — «Ассоциация профессионалов Судана». — Прим. ред.) также готовится представить кандидатуры в будущее правительство и кандидатуру премьер-министра, однако их оглашение отложено для дальнейших консультаций.

Отмечается, что состав суверенного совета планируют объявить 18 августа.

Напомним, после двухдневных интенсивных переговоров по выходу из политического кризиса посредник Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад на пресс-конференции подтвердил, что ПВС и «Силы за свободу и перемены» согласились «учредить суверенный совет, руководство которым будет поочередно осуществляться военными и гражданскими лицами». Согласно договоренностям, военные будут возглавлять новый орган власти на протяжении 21 месяца, после чего руководство перейдет к мирному населению сроком на 18 месяцев.