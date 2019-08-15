Политолог объяснил рост влиятельности Зеленского его стремлением «завалить» Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский попал на первое место в рейтинге самых влиятельных людей страны по версии издания «Новое время». Украинский политолог и лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот связывает это достижение с тем, что Зеленский стремится привлечь Петра Порошенко к ответственности, а также вернуть мир, закончить войну, восстановить порядок и справедливость на Украине.

Второе место принадлежит руководителю офиса главы государства Андрею Богдану, а на третьем расположился самый богатый человек станы Ринат Ахметов, сообщается на сайте издания.

В конце списка находятся 24 моряка, которые были задержаны в России.

На сегодня политика Зеленского является абсолютной неожиданностью и вызовом для элит Украины, говорит Юрий Кот. По словам эксперта, «когда верхи не могут, а низы не хотят», то появляются такие люди, как Зеленский.

«Хорошо это или плохо, время покажет. Есть много негативного, но без позитива тоже не обходится. Уникальность Зеленского в том, что он человек не системный. Он соприкасался с системой с противоположной стороны, а именно со стороны обсуживающего персонала, когда его вызывали: «эй ты, иди сюда». Он это делал и видел по-настоящему, как жирует украинская элита. Он понимал, что им нравится, а что нет. Если он действительно нормальный человек, на что я также надеюсь, то он прекрасно понимает, каким не нужно становиться. С другой стороны, пройти медные трубы дано не всем. Получится ли у него, не знаю, не мне судить», – сказал Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тот факт, что на Украине сейчас привлекают к ответственности коррупционеров, политолог оценил очень положительно. К примеру, недавно силовики задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Однако этого, по мнению Кота, мало.

«Зеленскому удалось «завалить» Петра Порошенко, хотя я не думал, что это у кого-нибудь получится. И сегодня его гоняют «рваными тряпками» по всей стране. Мне кажется, что его загонят в угол и посадят в тюрьму», — сказал политолог.

По его словам, если кроме того Зеленский сможет вернуть мир, закончить войну, восстановить порядок и справедливость, то «он сам лично будет петь ему осанну».

«Но видя то, как ведет себя Игорь Коломойский, и назначения, происходящие вокруг Зеленского, я боюсь, что у него это вряд ли получится. Или не сможет, или не захочет. Скорее всего, не получится... Но шанс есть, и я надеюсь, что у него получится им воспользоваться, имея такой большой кредит доверия и статус уважаемого человека», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее в США назвали «интересным» предложение Зеленского о расширении «нормандского формата». Кроме того, временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор высоко оценил Зеленского за смелость после телефонных переговоров с президентами России и Франции.

Ведущие украинские политологи прогнозировали, что Зеленскому предстоит убедить свой народ в том, что он «правильный» президент. По их мнению, президенту Владимиру Зеленскому и его команде предстоит быстро определиться с целым рядом ключевых фигур в стране, и зачастую этот выбор будет очень нелегким.