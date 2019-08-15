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В Киеве отреагировали на заявление США о вступлении Украины в НАТО

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В Киеве отреагировали на заявление США от вступлении Украины вы НАТО

Михаил Погребинский считает, что Вашингтон не позволит Украине вступить в НАТО. Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что страна может стать членом Североатлантического альянса.

«Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаем и я, и Белый дом, и министерство обороны США. Считаем, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью приветствуем заявку Украины о членстве», — заявил американский чиновник.

Директор Киевского центра политических исследований и политологии Михаил Погребинский в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей достаточно критично высказался относительно заявления Тейлора. По словам политолога, информационный повод, который создал Тейлор, является не более чем попыткой «возбудить» СМИ.

В Киеве отреагировали на заявление США от вступлении Украины вы НАТО

«Это не новость. Американцы всегда говорят, что да, Украина может претендовать на членство в НАТО. И что? Это не новость. Если бы он сказал, что мы приняли решение, договорились с Францией и Германией, что они не будут против [вступления Украины в НАТО] — это была бы новость», — сказал Михаил Погребинский.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, что у Украины нет шансов присоединиться к НАТО.

«В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет», — сказал парламентарий.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко подписал нормативный правовой акт, который закрепляет сотрудничество между Киевом и Североатлантическим альянсом. Украина взяла курс на вступление в НАТО в 2014 году. Страна должна обеспечить совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер отмечал, что страна может стать членом НАТО в течение 20 лет.

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