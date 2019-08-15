В Киеве отреагировали на заявление США о вступлении Украины в НАТО

Михаил Погребинский считает, что Вашингтон не позволит Украине вступить в НАТО. Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что страна может стать членом Североатлантического альянса.

«Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаем и я, и Белый дом, и министерство обороны США. Считаем, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью приветствуем заявку Украины о членстве», — заявил американский чиновник.

Директор Киевского центра политических исследований и политологии Михаил Погребинский в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей достаточно критично высказался относительно заявления Тейлора. По словам политолога, информационный повод, который создал Тейлор, является не более чем попыткой «возбудить» СМИ.

«Это не новость. Американцы всегда говорят, что да, Украина может претендовать на членство в НАТО. И что? Это не новость. Если бы он сказал, что мы приняли решение, договорились с Францией и Германией, что они не будут против [вступления Украины в НАТО] — это была бы новость», — сказал Михаил Погребинский.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, что у Украины нет шансов присоединиться к НАТО.

«В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет», — сказал парламентарий.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко подписал нормативный правовой акт, который закрепляет сотрудничество между Киевом и Североатлантическим альянсом. Украина взяла курс на вступление в НАТО в 2014 году. Страна должна обеспечить совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер отмечал, что страна может стать членом НАТО в течение 20 лет.