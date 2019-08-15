На Украине нашли два выхода из «политической депрессии»

Киев, 15 августа. Известный украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что видит два пути для выхода Украины из осенней, а заодно и политической депрессии.

Быстряков отметил, что на Украине ушла «большая доля флера и букетно-конфетного периода», который был связан с ожиданиями от прихода к власти президента Владимира Зеленского. По словам композитора, украинцы начинают впадать в некую депрессию, которая связана с приходом не только осени, но и новых квитанций на оплату ЖКХ

«Когда такая большая страна, которая так проголосовала впадает в такую депрессию – это нехороший признак, потому что этим могут воспользоваться авантюристы, — считает музыкант. — Я думаю, что те люди, которых вышвырнули из кресел, тоже не дремлют и собирают кружки по интересам. То же самое и оппозиция».

По мнению Быстрякова, Украина все еще стоит перед выбором — Запад или Россия.

«На мой взгляд, у нас есть только два пути: либо поклониться МВФ и Штатам и слабо ожидать, что у нас будет польский вариант, когда им простили все долги, либо поворачиваться в сторону России и восстанавливать все, что было, — приводит его слова «Политнавигатор». — Третьего не дано».

При этом композитор с сожалением отметил, что призывать к возвращению к России на современной Украине опасно: автора идеи моментально нарекают «ватником» или неким «агентом Путина». Он отметил, что этот «базарный крикливый тон» активистов в балаклавах продолжается с 2015 года. Однако Быстряков все-таки слоняется к российскому варианту. Музыкант объяснил, почему.