Москва, 15 августа. Певец и композитор Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» и полностью отказался от репертуара коллектива. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин в Instagram.

По его словам, многие спрашивают, будет ли исполнять Шатунов композиции «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» на своих концертах. Он уточнил, что Шатунов больше не может петь эти песни, так как у него нет прав на них. Разин сообщил, что Шатунов на своих концертах должен выступать исключительно со своим репертуаром. Зрителям, которые будут покупать билеты на мероприятия, необходимо учитывать этот факт.

Шатунов отказался петь на концертах «Белые розы» и «Седую ночь». Продюсер добавил, что песни группы «Ласковый май» поклонники смогут услышать только на официальных концертах с участием Разина.

Он добавил, что автором слов и музыки песен «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» является основатель группы Сергей Кузнецов.

Ранее PR-менеджер российского певца Юрия Шатунова прокомментировал информацию о повторной проверке на законность ротации песен музыканта в плацкартных вагонах.

Суд по интеллектуальным правам отправил на повторную проверку дело о законности ротации песен певца Юрия Шатунова и Мадонны. Сотрудники Российского авторского общества (РАО) установили, что с марта по апрель 2017 года в плацкартных вагонах на железной дороге транслировались композиции российских звезд, в том числе певицы Юлии Савичевой, группы «Звери». В РАО считают, что это незаконно и инициировали разбирательство. По словам пирщика Шатунова Аркадия Кудряшова, он никогда не слышал об этом деле. Кудряшов добавил, что о судебном процессе Юрий Шатунов не знает. Он пояснил, что планирует обратиться в РАО за разъяснениями.

Музыкант Юрий Шатунов известен в России как участник популярной группы «Ласковый май». Среди его хитов: «Седая ночь», «Белые розы», «Не молчи», «Розовый вечер».

Ранее певец объяснил паузу в артистической карьере. По словам Юрия Шатунова, из-за плотного гастрольного графика он почти не был дома. В какой-то момент родная дочь Шатунова перестала узнавать отца. В итоге музыкант решил на некоторое время отказаться от съемок и гастролей ради семьи.