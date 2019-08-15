Дмитрий Гудков не оказал никакой поддержки своему стороннику Егору Жукову. ФАН-ТВ

Московский городской суд оставил без изменения избранную меру пресечения в отношении Егора Жукова. Пресненский районный суд ранее постановил заключить его под стражу на два месяца, до 27 сентября. Студент ВШЭ был задержан после участия в незаконной акции на улице Тверской 27 июля.

Активисту оказали большую поддержку. В зал суда приехали популярный репер Oxxxymiron, актриса Чулпан Хаматова, студенты и преподаватели ВШЭ. Музыкант и доцент ВШЭ были готовы внести по два миллиона рублей залога каждый. Да, открытое письмо, опубликованное в интернете, подписали более 300 человек

Однако главной поддержки активист так и не дождался. Лидер «Партии Перемен» Дмитрий Гудков после начала разбирательств в отношении студента сделал вид, что буквально не знает его. Егор Жуков выступал кандидатом для выдвижения на выборы в Мосгордуму именно от команды Гудкова. Однако Гудков удалил с сайта все данные об этом кандидате. Но и сейчас на опубликованных в Instagram фото можно увидеть, что в двух компаниях идентичен даже дизайн кубов.

Неужели Гудкову стыдно за активиста? Или он боится, что молодой блогер может затмить его в харизме? У Егора Жуков более 100 тысяч подписчиков на Youtube, а в зал суда выстраиваются очереди из желающих его поддержать.

В своем телеграм-канале Гудков чаще пишет о другом активисте с фамилией Конон. И в целом о заседаниях самостоятельно не высказывается, только посредством репостов. В своем профиле Гудков заявил о поручительстве, однако в зале суда его фамилия так и не прозвучала. Видимо, у политика есть личные счеты с активистом или, возможно, ревность из-за повышенного внимания. Ведь в это же время Гудков находится под стражей, и его личность в информационном поле отсутствует.