Отвечавший за арест Эпштейна коп обвинил в его убийстве демократов-педофилов

Демократы-педофилы были заинтересованы в убийстве своего сутенера, мультимиллионера Джеффри Эпштейна. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил Джон Марк Дуган, служивший в 2005 году заместителем шерифа округа Палм-Бич во Флориде.

«Я очень хорошо знаю Джеффри Эпштейна, — рассказал Дуган корреспонденту ФАН. — Я как раз служил в полиции Палм-Бич, когда он был арестован. В 2005 году в отношении Эпштейна проводилось расследование по факту сексуальных отношений с девочками. Его арестовали именно на моем участке округа Палм-Бич, мы отвечали за его арест».

Как пояснил бывший заместитель шерифа, полицейское управление курортного городка Палм-Бич фактически представляет собой небольшой отдел в департаменте полиции одноименного округа в Южной Флориде. Арест педофила был инициирован полицейским управлением городка, но уголовное расследование проводилось уже прокуратурой округа, подчиняющейся тамошнему шерифу.

«Как раз в то время наш шериф загадочным образом находит деньги на покупку недвижимости на 2 млн долларов, — продолжил Дуган. — Он купил себе дом за 1,1 млн долларов, затем еще один дом на побережье в Северной Каролине за 1 млн долларов. А потом все обвинения против Эпштейна были сняты, кроме одного небольшого эпизода, по которому он согласился отбыть 18 месяцев в тюрьме».

По воспоминаниям бывшего сотрудника полиции штата, на самом деле это была совсем не тюрьма, а просто жилое здание на огражденной территории. К тому же, миллионеру не требовалось находиться там все время, он просто приходил туда переночевать.

«Это было, мягко говоря, очень странно, — вспоминает экс-заместитель шерифа. — А днем, когда он не был в этом здании, он мог находиться где угодно: мог быть у себя дома, но под наблюдением офицеров полиции из отдела шерифа».

По словам собеседника ФАН, этих офицеров выбирал лично шериф, и им было приказано оставлять преступника без наблюдения.

«В то время когда Эпштейн должен был сидеть в тюрьме за изнасилование девочек, он на самом деле продолжал насиловать детей, — с возмущением говорит Дуган. — Это совершенно невероятно! Все эти преступления были скрыты, Эпштейна выпустили».

Дуган передал ФАН служебную переписку между начальником полицейского управления Майклом Рейтером и прокурором штата Барри Кришером. В этом письме начальник полиции выражает свое удивление слишком мягким отношением к Эпштейну и теми привилегиями, которые никому, кроме миллионера, никогда не предоставлялись.

«Эпштейн ездил в так называемые секс-туры с богатыми и могущественными людьми, включая офицеров полиции, которые должны были проводить расследование в отношении его самого, — продолжает собеседник ФАН. — Поэтому он и получил такое символическое наказание. В противном случае, имена всех его клиентов были бы преданы огласке».

Вся история с якобы «самоубийством» миллионера-педофила в охраняемой тюремной камере — это спектакль от начала и до конца, уверен экс-заместитель шерифа округа Палм-Бич. Слишком уж много представителей американской элиты вовлечены в работорговлю и сексуальное насилие над детьми, считает он.

«Я абсолютно не верю в то, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством. Ни единому слову о его самоубийстве! — уверенно говорит Дуган. — А демократы тут же обвинили в его «самоубийстве»… Россию! Какие же они идиоты!»

Демократы-педофилы сделают все, чтобы отвести от себя обоснованные подозрения в убийстве такого неудобного свидетеля, как Эпштейн, считает экс-полицейский. Как и в случае с «русскими хакерами» и мифическим «русским вмешательством» в выборы, демократы не могут придумать ничего лучше, как обвинить в собственных грехах далекую Россию.

«Я могу объяснить это только тем, что у них просто не остается никакой защиты, кроме как обвинять всех, кого только возможно, кроме самих себя. Эпштейн был демократом. Все эти подонки и насильники детей были демократами. Все, что им остается, — это обвинять Россию», — резюмировал Дуган.

Напомним, ранее ФАН опубликовало список, в который вошли почти сто американских политиков, как демократов, так и республиканцев, обвиненных за последние три года в сексуальных преступлениях против детей.