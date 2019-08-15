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Россия победила в конкурсе автобронетехники на АрМИ-2019

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Россия победила в конкурсе автобронетехники на АрМИ-2019

Российские военные оказались лучшими в соревнованиях «Мастера автобронетанковой техники» на V Армейских международных играх. Сборная России забрала весь комплект золотых медалей, а также главный приз — «Кубок победителей», который в торжественной обстановке вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, финал конкурса прошел 15 августа на полигоне воинской части 2055 в городе Острогожск Воронежской области. Мероприятие смогли посетить все желающие. 

Финал конкурса вызвал огромный интерес у зрителей, заполнивших трибуны до отказа, уточняет ФАН. 

«Другого подобного конкурса в мире нет, — констатировал Булгаков в своей речи. — Он по-настоящему уникален и является одним из самых соревновательных видов V Армейских международных игр, которые в этом году объединили военнослужащих из 39 государств. Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно в составе подразделений».

Россия победила в конкурсе автобронетехники на АрМИ-2019

«Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» состоял из трех этапов: индивидуальная гонка, командная эстафета и конкурс капитанов. Первый этап включал вождение машин по ограниченным проездам, преодоление препятствий и заграждений, буксирование полуприцепов по ограниченным проездам, а также преодоление водных преград. Соревнования проходили на легковых автомобилях с колесной формулой 4х4, грузовиках 4х4 и 6х6, а также на седельных тягачах 6х6 с полуприцепом.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие мастера автобронетанковой техники — семь команд и более ста военнослужащих из России, Китая, Лаоса, Венесуэлы и Египта, а также команды ДОСААФ. Сенсацией стало участие первой в истории Армейских международных игр женской сборной — российской. При этом все команды, в том числе китайцы, сделав вывод из опыта предыдущих соревнований, на этот раз предпочли российскую технику. 

Россия победила в конкурсе автобронетехники на АрМИ-2019

«Результаты соревнований свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего развивается сотрудничество, крепнет содружество вооруженных сил государств-участников», — отметил Булгаков.

Награждения прошли в нескольких номинациях. В апогее церемонии на пьедестал почета поднялись: капитан российской сборной капитан Александр Клименков, водители УАЗ «Патриот» старший прапорщик Василий Мудров (он занял первое место на конкурсе капитанов) и сержант Артем Емельянов, водитель КамАЗа 4×4 прапорщик Сергей Телых, водитель КамАЗа 6×6 старший прапорщик Олег Ефремов, а также экипаж седельного тягача КамАЗ-65225 — водитель сержант Алексей Лашин вместе с такелажником прапорщиком Сергеем Киселевым.

Напомним, что Армейские международные игры проводятся уже в пятый раз. Одновременно соревнования принимают у себя 10 государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия и Узбекистан.

Россия победила в конкурсе автобронетехники на АрМИ-2019

Как уточнил корреспондент ФАН, замглавы Минобороны РФ в тот же день посетил расположенный в Острогожске храм Сретенья Господня, а также проинспектировал условия жизни молодых семей выпускников военных училищ РФ. 

По завершении церемонии награждения победителей конкурса состоялось масштабное десантное шоу, не оставившее равнодушным никого из гостей мероприятия.

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