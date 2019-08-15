Россия победила в конкурсе автобронетехники на АрМИ-2019

Российские военные оказались лучшими в соревнованиях «Мастера автобронетанковой техники» на V Армейских международных играх. Сборная России забрала весь комплект золотых медалей, а также главный приз — «Кубок победителей», который в торжественной обстановке вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, финал конкурса прошел 15 августа на полигоне воинской части 2055 в городе Острогожск Воронежской области. Мероприятие смогли посетить все желающие.

Финал конкурса вызвал огромный интерес у зрителей, заполнивших трибуны до отказа, уточняет ФАН.

«Другого подобного конкурса в мире нет, — констатировал Булгаков в своей речи. — Он по-настоящему уникален и является одним из самых соревновательных видов V Армейских международных игр, которые в этом году объединили военнослужащих из 39 государств. Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно в составе подразделений».

«Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» состоял из трех этапов: индивидуальная гонка, командная эстафета и конкурс капитанов. Первый этап включал вождение машин по ограниченным проездам, преодоление препятствий и заграждений, буксирование полуприцепов по ограниченным проездам, а также преодоление водных преград. Соревнования проходили на легковых автомобилях с колесной формулой 4х4, грузовиках 4х4 и 6х6, а также на седельных тягачах 6х6 с полуприцепом.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие мастера автобронетанковой техники — семь команд и более ста военнослужащих из России, Китая, Лаоса, Венесуэлы и Египта, а также команды ДОСААФ. Сенсацией стало участие первой в истории Армейских международных игр женской сборной — российской. При этом все команды, в том числе китайцы, сделав вывод из опыта предыдущих соревнований, на этот раз предпочли российскую технику.

«Результаты соревнований свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего развивается сотрудничество, крепнет содружество вооруженных сил государств-участников», — отметил Булгаков.

Награждения прошли в нескольких номинациях. В апогее церемонии на пьедестал почета поднялись: капитан российской сборной капитан Александр Клименков, водители УАЗ «Патриот» старший прапорщик Василий Мудров (он занял первое место на конкурсе капитанов) и сержант Артем Емельянов, водитель КамАЗа 4×4 прапорщик Сергей Телых, водитель КамАЗа 6×6 старший прапорщик Олег Ефремов, а также экипаж седельного тягача КамАЗ-65225 — водитель сержант Алексей Лашин вместе с такелажником прапорщиком Сергеем Киселевым.

Напомним, что Армейские международные игры проводятся уже в пятый раз. Одновременно соревнования принимают у себя 10 государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия и Узбекистан.

Как уточнил корреспондент ФАН, замглавы Минобороны РФ в тот же день посетил расположенный в Острогожске храм Сретенья Господня, а также проинспектировал условия жизни молодых семей выпускников военных училищ РФ.

По завершении церемонии награждения победителей конкурса состоялось масштабное десантное шоу, не оставившее равнодушным никого из гостей мероприятия.