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Российская миссия провела уроки истории для школьников ЦАР

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Российская миссия провела уроки истории для школьников ЦАР

Банги, 15 августа. Российская миссия организовала уроки истории для школьников из Банги Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает Agence de Nouvelles Beafrika.

Специалисты из РФ 8 и 9 августа провели в учебных заведениях столицы ЦАР мероприятия, посвященные Дню независимости республики. Уроки прошли в интерактивной форме, дети приняли участие в конкурсах.

Так, школьники из Банги ответили на вопросы, касающиеся истории африканской страны, а после получили подарки от российской миссии.

Российская миссия провела уроки истории для школьников ЦАР

Ребятам в рамках мероприятий показали мультфильм, повествующий об отношениях между ЦАР и Россией. Сотрудники миссии также анонсировали проведение футбольного турнира для школьных команд, который состоится в сентябре. Новость была встречена с воодушевлением, поскольку спорт, особенно футбол, ценится в ЦАР, его развитие важно для государства.

Российская миссия провела уроки истории для школьников ЦАР

Напомним, 13 августа республика отметила 59-летие своей независимости. В честь праздника глава государства Фаустин Арканж Туадера издал декларацию, призывающую к патриотизму и единству страны.

Благодаря усилиям России и активной организационной помощи правительства Судана в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По ее итогам было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в республике. Кроме того, участники встречи подписали декларацию, которая предполагает совместную работу по примирению при содействии России, Евросоюза и международных организаций.

В январе текущего года на конференции в Хартуме министры, депутаты парламента и лидеры 14 вооруженных группировок ЦАР при посредничестве России подписали соглашение, направленное на стабилизацию ситуации в стране. 

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Источник: Facebook
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