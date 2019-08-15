В Киеве заявили, что в отношениях с РФ Зеленский будет «крайне жестким в своих решениях» 

С момента инаугурации президента Владимира Зеленского Украина и Россия периодически подают друг другу сигналы о готовности установить окончательный мир в Донбассе, но никакой конкретики до сих пор нет. Более того, стороны не соблюдают даже режим «бессрочного» перемирия, установленный в конце июля. По мнению украинских политологов, новый президент Украины не будет встречаться с Путиным и вообще предпринимать какие-либо решительные действия до своей встречи с Дональдом Трампом. Подробнее в материале корреспондента ФАН из Киева.

По мнению главы отдела Института мировой экономики и международных отношений Национальной Академии наук Украины Сергея Толстова, судьбу Украины, в конечном счете, будут решать Соединенные Штаты и Россия с учетом мнения Европы, «уставшей от противостояния с РФ». Однако ситуацию усложняет то, что пока Украина нужна американцам как «рычаг постоянного давления на Москву».

«Некоторое время назад президент Украины прямо сказал [президенту РФ Владимиру] Путину – мол, «надо поговорить». И предложил Кремлю новый формат переговоров при посредничестве США, Германии, Франции и Великобритании», – напомнил Толстов. – «Но даже в этих условиях трудно говорить о том, могут ли «потеплеть» отношения между Киевом и Москвой. По моим данным, Путин готов к возобновлению переговоров в «нормандском формате» – но после формирования нового правительства на Украине».

Кроме того, по мнению политолога, Зеленский не учел степень готовности к новому формату всех сторон, которые он пригласил к участию. Только в МИДе Франции прямо заявили, что «не возражают» против этого. В Вашингтоне, Берлине и Лондоне никакого позитива по этому поводу не высказали.

«Путин назвал свои условия для встречи в Минске, и [президент Белоруссии Александр] Лукашенко сразу сказал: «Приезжайте, мы всех готовы принять». Но здесь, с точки зрения Зеленского, конечно, был блеф», – констатировал политолог-международник. – «Этим видеообращением президент Украины, по сути, «вызвал» Трампа в Минск – в гости к Лукашенко, который до сих пор находится под американскими же санкциями. Да, Дональд Трамп ездит в Лондон, в Брюссель, но он не ездит куда попало».

Впрочем, считает эксперт, Зеленский на деле и не собирался участвовать в новых переговорах по Донбассу до формирования нового правительства Украины.

«Было бы глупо, если бы он подписал соответствующий указ. Потому что тогда в нем должны были бы быть указания типа: «Поручаю МИДу Украины провести встречи с диаспорами» и т. п. Но проблема в том, что в нынешнем МИДе, фактически сформированном «под Климкина и Порошенко», сейчас никто не готов слушать нового президента, с ним там даже не разговаривают», – указал Толстов. – «Допустим, в последнее время руководство МИДа проводит встречи с представителями Минобороны США, но Зеленский никак не причастен к этому процессу. МИД Украины до официальной смены министра и всего руководства – это как «отрезанная голова», которая предпочитает жить своей жизнью».

При этом, считает международник, пока основная роль в возобновлении переговоров в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе все-таки принадлежит Германии и Франции. И сейчас, при соответствующем желании Берлина и Парижа, сторонам предстоит вернуться к повестке двух-трехлетней давности.

«Что касается намерения самого Зеленского идти на конструктивный диалог с РФ, то думаю, что в отношениях с Россией президент будет весьма жестким в своих решениях», – говорит глава Института политического анализа и международных исследований Толстов. – «Я уверен, что он просто не решится пойти на прямой диалог с Москвой до встречи с Трампом. Скорее всего, не будет и серьезной активизации «нормандского формата» на высшем уровне до встречи Зеленского и Трампа. Для начала президенту Зеленскому нужно установить контроль над Министерством иностранных дел, Минобороны и правительством. Только после этого он сможет выходить на какие-то переговоры».

Как сообщил эксперт, сейчас готовится визит Зеленского в Соединенные Штаты, его дата будет согласована в ближайшее время. Но весь вопрос в том, сможет ли аппарат Зеленского согласовать какие-то реальные условия с США по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Не секрет, что экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис неоднократно заявлял – Вашингтон прямо заинтересован в том, чтобы конфликт в Донбассе был «зоной сдерживания России». К счастью, сейчас Мэттис ушел с поста, на это место пришел человек из бизнеса, но позиции американского истеблишмента вряд ли изменились», – подчеркнул Сергей Толстов. – «Впрочем, все зависит от того, насколько Дональд Трамп сможет «продавить» свою изоляционистскую повестку во внешней политике. Ведь он прямо обещал прекратить участие Америки в дорогостоящих конфликтах, которые напрямую не затрагивают ее интересы. Если Трамп сможет существенно ослабить напряженность в Сирии и подвести руководство Пентагона к необходимости полного вывода войск из Афганистана, то тогда, в принципе, и конфликт на востоке Украины США уже не будет нужен в такой мере, как сейчас».

Также член НАН Украины прокомментировал возможность изменения геополитической обстановки вокруг своей страны в обозримом будущем.

«Я допускаю, что в ближайшие пять-десять лет Украина уже не будет так остро нужна Соединенным Штатам для сдерживания Москвы. Главный вопрос – какой тренд будет доминировать в геополитике: напряженность в отношениях между США и Россией, или стремление к ее ослаблению», – подчеркивает аналитик. – «По сути, ключевых вопросов тут три: развитие событий в критически важных для Вашингтона странах – Сирии, Афганистане и Венесуэле. Украина же является в этой геополитической игре лишь «разменной монетой» – с точки зрения того, что она является важным раздражителем для Москвы».

По словам Толстова, если Москва и Вашингтон договорятся между собой о том, что Украина не вступает в НАТО, примут компромиссное решение, которое блокирует эту возможность и официально сделает Украину нейтральным государством, тогда Россия точно пойдет на полное прекращение военной фазы в Донбассе.