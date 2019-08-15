Британия испугалась, что Россия перебьет соединяющие Европу и Америку кабели

Лондон, 15 августа. Власти Великобритании запретили продажу России подводных аппаратов. Об этом сообщает британское управление по контролю за экспортом.

Запрет вступает в силу с 14 августа. Британия испугалась, что Россия сможет получить доступ или повредить подводные кабели связи. В частности, речь идет про кабели, соединяющие Европу и Америку.

«Дополнительный контроль является следствием того, что Россия может получать доступ к подводным кабелям и повреждать их. Подобные действия несут угрозу безопасности Великобритании», — пишет управление.

Ранее сообщалось, что Британия усомнилась в способности Запада повлиять на Москву. К такому выводу пришли британские парламентарии, которые обнародовали соответствующий доклад. В нем они признали, что западным странам выгодно поддерживать конфликты в соседних с Россией странах, поскольку на саму Москву нет никаких рычагов давления.

Отношения между Россией и Британией в очередной раз обострились в марте прошлого года, когда неизвестные отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Примечательно, что оба выжили, однако их теперь укрывает британская разведка.

Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон сразу же обвинил во всем Россию, заявив, что та якобы использовала нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва все обвинения отрицает, утверждая, что это вещество никогда не производилось на территории России. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что если бы российские спецслужбы действительно хотели отравить Скрипалей, то сделали бы это.