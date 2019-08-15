В Сети историю с «голодовкой» Соболь и других «оппозиционеров» назвали пошлейшим фарсом

Москва, 15 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь объявила о прекращении голодовки. По ее словам, с такой просьбой к ней обратилась мать активиста Алексея Миняйло, тренировавшего ее сборщиков подписей.

Миняйло «голодал» вместе с Соболь в течение 32 дней, но не на свободе, а в следственном изоляторе, где не мог получить необходимые медицинские консультации. Крайне уместное решение Соболь прекратить голодовку, которой, как считают эксперты, вовсе не было, привлекло внимание известных людей.

Так, журналист и член ОП РФ Екатерина Винокурова назвала «поддержку» Соболь своему единомышленнику лицемерием и самопиаром. Она напомнила, что Алексей оказался под арестом как раз из-за деятельности «ФБК» и Соболь. Кроме того, у организации Навального достаточно медийных и финансовых ресурсов, чтобы помочь ему более действенно, но они ничего не сделали, подчеркнула она.

«Поест и будет сладко спать», — заявила Винокурова, отметив, что в это время Миняйло останется под стражей.

История с «голодовкой» так называемых «оппозиционеров» на французской минералке больше походила на фарс, чем на протест. Ведущий политических ток-шоу и журналист Владимир Соловьев заметил, что в реальность планов Соболь и ее готовность лечь костьми за идеи Навального никто не верил.

«Вся история оказалась пошлейшим фарсом», — написал журналист в своем Twitter-аккаунте.

Политолог Алексей Мухин указал на то, что никакой голодовки вовсе не было, а Соболь просто обманула всех своих сторонников и журналистов, внимательно следивший за ее состоянием. Он также поделился мнением, что «оппозиционеры» поняли, что митинги и несогласованные акции не приносят никакой пользы.

Организаторами несогласованных акций и шествий, которые ранее прошли в Москве, являются представители так называемой оппозиции, которых Мосгоризбирком из-за огромного числа нарушений, в том числе брака в подписных листах, не допустил к участию к выборам депутатов Мосгордумы. В их числе протеже опального блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие. При проверке подписных листов избирком зафиксировал свыше 14% поддельных подписей среди тех, которые подала юрист «ФБК» Соболь. В июне сотрудники столичной полиции накрыли подпольную «фабрику», где «рисовали автографы» в поддержку Соболь. Кроме того, выяснилось, что протеже Навального использовала подписи мертвых москвичей.