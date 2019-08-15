Мосгоризбирком передаст следствию доказательства подделки подписей Соболь и Ко

Москва, 15 августа. Мосгоризбирком передаст в следственные органы доказательства подделки подписей избирателей экс-кандидатами в депутаты столичной думы, которых не допустили к выборам из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Мы обязательно отправим все материалы о подделке подписей в следственные органы», — цитирует слова Горбунова ТАСС.

Глава МГИК добавил, что механизм сбора подписей вызвал много споров и в ЦИК, и в Мосгоризбиркоме. По мнению Горбунова, необходимо менять законодательство. Он отметил, что после выборов практики, законодатели и теоретики обсудят этот вопрос.

«Нельзя, конечно, и близко подпускать людей, которые идут принимать законы и сами их нарушают», — подчеркнул Валентин Горбунов.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы ряду выдвиженцев, в числе которых — сторонники скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие «независимые кандидаты». Причиной решения МГИК стали обнаруженные многочисленные нарушения при сборе подписей. Сообщалось, что из подданных Любовью Соболь автографов в МГИК более 14% были признаны недействительными. При этом допустимый порог «брака» составляет 10%.

Ранее Валентин Горбунов назвал основной проблемой сбора подписей кандидатами в Мосгордуму «рисовку». Член общественной палаты РФ Илья Ремесло также рассказывал о подделке автографов избирателей «оппозиционерами». По его словам, во время проверки подписных листов выяснилось, что часть подписей в поддержку Любови Соболь и Дмитрия Гудкова принадлежат умершим людям. Общественник предоставил фотографии могил покойных москвичей, которые якобы поддержали «независимых кандидатов».

Также сообщалось, что в июне столичная полиция обнаружила в одной из квартир целый «конвейер» по рисовке подписей. В этом помещении несколько человек проставляли по спискам избирателей «автографы» за юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».