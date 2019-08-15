В Росавиации обещали наградить пилотов, посадивших столкнувшийся с чайками самолет

Москва, 15 августа. Пилотов A321, которые смогли посадить в Московской области самолет с отказавшим двигателем, представят к награде. Об этом в четверг заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Экипаж обязательно представят к наградам», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Нерадько, самолет совершил аварийную посадку на кукурузном поле, убрав предварительно шасси. Это произошло примерно в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы.

Напомним, что пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который направлялся из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птицы в турбину у воздушного судно отказал двигатель. Экипаж принял решение посадить лайнер на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. В результате происшествия пострадали 23 человека, включая 5 детей, однако жертв удалось избежать. В Сети уже появилось видео инцидента. Сами пассажиры назвали пилотов гениями, передает «Царьград».

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) уже приступила к расследованию жесткой посадки самолета. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. По словам коммерческого директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, возбуждение уголовного дела в таких случаях является стандартной процедурой.