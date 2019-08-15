Суд оставил под стражей еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Москва, 15 августа. Московский городской суд постановил оставить без изменения содержание под стражей до 27 сентября Кирилла Жукова и Даниила Конона — фигурантов дела о массовых беспорядках, которые устроили провокаторы во время незаконной акции в столице 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, студент МГТУ имени Баумана Конон и другие участники несанкционированного митинга побуждали собравшихся к беспорядкам, игнорировали законные требования правоохранителей, вышли на проезжую часть и перекрыли движение. Вина молодого человека подтверждается записями с камер видеонаблюдения и протоколами.

Жуков, по версии следствия, во время несанкционированной акции пытался поднять забрало шлема одного из бойцов Росгвардии. Сам сотрудник, который был признан потерпевшим, расценил произошедшее на незаконном митинге как провокацию.

Пресненский суд Москвы постановил о заключении их под стражу в начале августа.

Напомним, несогласованный митинг так называемой оппозиции в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов прошел в столице из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать их из-за большого количества сфальсифицированных подписей. У соратников скандально известного блогера Алексея Навального были обнаружены «подписи мертвецов». Так, у юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Организаторов незаконного митинга предупреждали об ответственности за проведение акции. Провокаторы вели себя на незаконном митинге крайне агрессивно. Организаторы сборища свезли участников из разных регионов, «митингующие» выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти.

Акция оппозиции длилась несколько часов и закончилась нападением провокаторов на полицию и массовыми задержаниями особо агрессивных участников. Митингом на Тверской протеже Навального попробовали оказать давление на избирательные комиссии.

Правоохранители задержали за нарушения 1074 человека, было составлено более 200 административных протоколов.