Путин указал врио главы Курганской области на крайне низкие зарплаты жителей

Москва, 15 августа. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал президенту России Владимиру Путину о текущей ситуации в регионе.

Встреча прошла в Ново-Огарево. Шумков проинформировал Путина о состоянии важнейших сфер социально-экономического развития Курганской области. Врио губернатора признал, что регион отстает от соседей по целому ряду показателей.

В частности, он привел в пример серьезный разрыв по показателям ВРП на душу населения с другими областями и Россией в целом. Путин в свою очередь указал, что разрыв по тарифам на электроэнергию составляет 4,78. Президент не обошел вниманием и зарплаты местных жителей.

«Зарплаты, конечно… — изучил материалы Путин. — Средняя начисленная – крайне низкая».

Шумков добавил, что за последние семь лет государственный долг области вырос в девять раз. На сегодняшний день более 40% бюджета региона — трансферты из федерального бюджета.

«Самый тревожный показатель – это падение рождаемости, на 28% снизилась рождаемость с 2012 года, — констатировал врио губернатора. — Очень большой разрыв. Отъезд молодого населения и старение очень сильно ударили по этому показателю тоже».

Шумков пояснил, что количество пенсионеров в структуре населения области на данный момент составляет 89%, что на 4% выше показателя по стране.