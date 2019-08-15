Суд оставил под стражей Миняйло, арестованного за беспорядки в Москве

Москва, 15 августа. Московский городской суд постановил оставить без изменения решение о содержании под стражей Алексея Миняйло, арестованного по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Миняйло останется под стражей до 27 сентября.

Ранее Московский городской суд отказался отпустить из СИЗО студента Высшей школы экономики Егора Жукова, арестованного также по делу о беспорядках 27 июля.

Напомним, 15 августа Мосгорсуд рассматривает апелляции на арест пяти фигурантов этого дела. Речь идет о Данииле Кононе, Кирилле Жукове, Егоре Жукове, Алексее Миняйло и Владиславе Синице. Синица, который распространял призывы к насилию над детьми силовиков, обвиняется по статье об экстремизме. Кирилла Жукова, помимо участия в массовых беспорядках, обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

Ранее Пресненский районный суд Москвы арестовал четырех фигурантов этого дела до 27 сентября, Синицу — до 3 октября. Миняйло, Конон, Егор и Кирилл Жуковы своей вины не признают. Уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля было возбуждено Следственным комитетом России 30 июля.

Организаторами незаконных митингов, которые ранее прошли в Москве, являются представители так называемой оппозиции, которых Мосгоризбирком из-за многочисленных нарушений, в том числе фальсификации подписей избирателей, не допустил к участию к выборам депутатов Мосгордумы. В их числе: сторонники скандального блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие. При проверке подписных листов избирком обнаружил более 14% недействительных подписей среди тех, которые подала юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь. В июне сотрудники полиции обнаружили в одной из столичных квартир «фабрику», где «рисовали автографы» в поддержку Соболь. Также выяснилось, что протеже Навального использовала подписи мертвых москвичей.

Все организаторы несанкционированного митинга были арестованы судом, кроме Любови Соболь, которая является матерью малолетней дочери. Она получила крупный штраф и стала фигуранткой административного дела.