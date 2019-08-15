Медведев поручил представить экипаж А321 к госнаградам

Москва, 15 августа. Экипаж самолета A321 «Уральских авиалиний» предотвратил катастрофу и гибель людей, его умелые действия заслуживают самой высокой оценки. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Глава Кабмина подчеркнул, что расследованием инцидента, произошедшего в подмосковном Жуковском, займутся специальные комиссии, которым предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

«В любом случае то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет — это, безусловно, такое очень хорошее событие», — отметил премьер-министр.

Экипаж самолета, которому удалось посадить А321 с пассажирами на борту, по словам Медведева, следует представить к государственным наградам. Соответствующие документы будут подготовлены по итогам рассмотрения произошедшего инцидента, добавил премьер.

«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки», — констатировал глава российского правительства, дав поручение.

Напомним, самолет отечественного перевозчика «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку утром в четверг в поле через 15 минут после взлета. Согласно версии Росавиации, после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в турбины двигателя, что привело к их отказу. Командир воздушного судна и второй пилот посадили самолет недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП).

На борту самолета находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций России по региону, на место аварийной посадки прибыли 26 спасателей и шесть единиц техники. Возникший пожар был молниеносно потушен. По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал предложение представить пилотов самолета А321 к госнаградам за экстренную посадку в Подмосковье.