В Госдуме заявили о невозможности роста экономики Украины без России

Провал асфальта прямо возле офиса президента Владимира Зеленского в Киеве — это лишь одно из множества проявлений масштабного социально-экономического кризиса на Украине. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Совершенно очевидно, что проявление социально-экономического кризиса наблюдается как, скажем, в объеме внешнего долга Украины, в объемах ее ВВП, так и в таких, казалось бы, мелочах, как провал асфальта или разрушение моста», — заявил Емельянов, комментируя инцидент в Киеве.

Украинский кризис проявляется по-разному, и в том числе в таких бытовых вещах, отметил парламентарий.

«Трудно сказать, что ждет Украину в будущем. Но, если не изменится ее политика, то ничего хорошего там не будет. Жалко людей, которые там живут», — добавил первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству.

Он уточнил, какие именно действия, на его взгляд, необходимо предпринять украинским властям.

«Прежде всего, Киеву необходимо налаживать нормальные отношения с Российской Федерацией. Очевидно, что экономика Украины всегда будет тесно завязана на российский рынок. Без российского рынка обеспечить достойный уровень ВВП и соответствующий уровень жизни на Украине невозможно. А пока мы обмениваемся взаимными санкциями, естественно, экономика расти не может», — подытожил Емельянов.

Как стало известно из украинских СМИ, рядом со зданием офиса президента Владимира Зеленского в Киеве провалился асфальт.

Ранее ФАН рассказывало о том, как на новом пешеходно-велосипедном мосту в украинской столице, более известном как «мост Кличко», в очередной раз треснуло стекло. Открытие объекта состоялось в конце мая.