Украина планирует в 2020 году продать активы «Газпрома» на 3 млрд долларов

Киев, 15 августа. Украинская компания «Нафтогаз» в 2020 году выручить 3 млрд долларов за счет продажи взысканных активов «Газпрома». Об этом в четверг заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около 3 млрд долларов​​​. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года», — рассказал он украинскому изданию «Экономическая правда».

Напомним, что в 2017-2018 годах Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону Украины в споре о стоимости контрактов на поставку и транзит газа. Он обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

«Газпром» соответствующий вердикт обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены решения. Помимо этого, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению соглашений с «Нафтогазом», действующих до конца текущего года. С тех пор Украина безуспешно пытается взыскать с российского газового гиганта деньги.

Слушания по оспариванию финального вердикта арбитража Стокгольма запланированы на сентябрь-октябрь будущего года.

Примечательно, что в настоящее время Украина требует от России продления контракта на транзит газа, несмотря на то, что продолжает судиться с «Газпромом». Российская сторона ранее заявила, что согласится продлить контракт при условии, что это будет экономически рентабельно. Пока что сторонам не удалось найти компромисс. Срок действующего контракта истекает в этом году.