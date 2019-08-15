Десятки поездов отклонились от графика из-за кражи оборудования на Украине

Киев, 15 августа. Сбой в движении десятков поездов произошел на Украине из-за кражи оборудования. Как сообщили в пресс-службе «Укрзализницы», за двое суток от графика движения отклонились 20 поездов, 10 из которых — пассажирские.

В компании рассказали, что на перегоне в Днепропетровской области воры взломали релейный шкаф и украли оборудование, которое обеспечивает работу светофора. Из-за этого произошел сбой в движении поездов, и от графика отклонились девять поездов, из них четыре — пассажирские. На перегоне Сухачевка — Запорожье — Каменское воры вскрыли три трансформаторные коробки. Более чем на час задержались 11 поездов, из них пассажирских — шесть.

«Из-за кражи путевых реле и трансформаторов за двое суток от графика отклонились 20 поездов, из них 10 пассажирских», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что об инциденте сообщили в правоохранительные органы. На место происшествия вызвали ремонтную бригаду.

По данным компании, всего за семь месяцев 2019 года на железной дороге было зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи.

В феврале 2019 года сообщалось, что стоимость тарифов на перевозки пассажиров поездами «Укрзализницы» может вырасти на четверть. В компании отмечали, что стоимость билетов необходимо поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозки багажа — почти в 3,5 раза, чтобы сделать перевозки безубыточными.