СК РФ возбудил дело по фактам обстрелов ВСУ жилых домов в Донбассе

Москва, 15 августа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем фактам артиллерийских обстрелов украинскими силовиками жилых домов на территории Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 13 августа военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5 в поселке Михайловка, расположенном в Луганской Народной республике, а также одно из домовладений.

Кроме того, указали в пресс-службе, киевские силовики 14 августа атаковали жилой дом, расположенный в поселке шахты имени Гагарина в Горловке Донецкой Народной Республики. В ночь на четверг ВСУ уничтожили дом в поселке Зайцево артиллерийским обстрелом из тяжелых видов вооружения.

По данным фактам ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. В ведомстве подчеркнули, что во всех указанных случаях повреждения были нанесены объектам, не являющимся военными целями.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Контактная группа по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе с 21 июля. В пресс-службе Народной милиции ДНР ранее отметили, что Киев не намерен искать пути мирного решения гражданского конфликта в Донбассе и готовится к силовой операции. С 21 июля ВСУ выпустили более 60 мин по территории республики.