Ради льгот на оплату ЖКХ украинцы готовы разводиться и умирать

Кабинет министров Украины объявил о начале нового этапа начисления субсидий на услуги ЖКХ на новый отопительный сезон 2019-2020 годов. Согласно официальной информации, из списков льготников будут исключены около двух миллионов жителей страны, включая лиц без определенных занятий, «заробитчан» и банковских должников.

Опасаясь лишиться льгот и субсидий на оплату ЖКУ, рядовые граждане на территории от Ужгорода до Мариуполя, которых реформа в буквальном смысле оставляет без средств к существованию, прибегают к нестандартным методам получения хотя бы минимальной государственной помощи. Местные органы власти сегодня открыто заявляют, что из-за «происков соискателей социальных пакетов» казна целого ряда украинских регионов опустеет уже к ноябрю нынешнего года. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

В целом ряде официальных СМИ Украины эта история была представлена как «крик души сознательного чиновника». Судья из Ровенской области информировала соответствующие органы о том, что на вверенном ей участке резко увеличилось количество разводов. При этом, по словам юриста, получившие соответствующие штампы в паспортах семейные пары продолжают не только проживать под одной крышей, но и вести совместное хозяйство. Как показало служебное расследование, абсолютное большинство упомянутых случаев расторжения браков было, что называется, липовым: в 95% случаев ответственный квартиросъемщик пытался выписать из жилища свою «вторую половину», дабы на законных основаниях получать субсидии на оплату коммунальных услуг.

«Это они (разводящиеся, — Прим. ФАН) для протокола говорят, что не сошлись характерами, а на самом деле не скрывают, что попросту хотят пользоваться государственными деньгами», — отметила сознательная чиновница на своей странице в социальной сети.

Впрочем, обнародованная судьей информация поистине является секретом Полишинеля. По некоторым данным, в структуры министерства социальной политики (МСП) Украины практически ежедневно поступают сообщения о разрушении «ячеек общества», после чего разведенные пары подают документы на получение субсидии по ЖКХ. В неофициальной беседе с корреспондентом ФАН один из сотрудников МСП признался, что лично выписал из своей квартиры в центре Киева собственного сына, дабы потребовать от государства 50-процентную скидку на оплату услуг энергетической компании.

«Я неплохо зарабатываю, но если простые люди прибегают к таким уловкам, почему бы и мне не воспользоваться их опытом?» — резонно заметил он.

Впрочем, разводы и лишение штампа о занимаемой жилплощади — не самый оригинальный способ получить заветную субсидию. Так, например, в Киевской области некий мужчина подал на рассмотрение местной администрации просьбу считать его умершим, а полагающиеся после его смерти льготы для оплаты «коммуналки» перевести на имя его супруги (или потенциальной вдовы).

«У меня нет денег, поэтому я давно морально умер», — резюмировал он.

В ходе проведенных разбирательств было выяснено, что в свое время у подателя странного прошения врачи обнаружили онкологическое заболевание, и, таким образом, он решил «застраховать» свою семью от финансовых проблем. Тем не менее и здесь соискателю были вынуждены отказать: как оказалось впоследствии, раковая опухоль у упомянутого мужчины поддается лечению.

«В настоящее время льготы на оплату услуг ЖКХ на Украине получают около семи миллионов семей, и Киев крайне заинтересован в резком сокращении количества таких льготников, — сказал Федеральному агентству новостей юрисконсульт Владимир Боровой. — В первую очередь из соответствующих списков вычеркнут безработных лиц, не состоящих на учете на бирже труда. Затем дело дойдет до пенсионеров, имеющих так называемую «неучтенную прибыль». Впоследствии это нововведение распространится на студентов».

Предполагается также, что к концу сентября нынешнего года социальные службы пересмотрят целесообразность начисления субсидий украинским гражданам, получающим льготы в виде реальных денежных выплат.