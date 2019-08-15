Лавров назвал условие, при котором Россия готова к нормандскому формату

Москва, 15 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны к встречам в нормандском формате, но только после выполнения достигнутых в 2016 году договоренностей. Об этом он заявил, отвечая на вопросы студентов на молодежном форуме «Территория смыслов». Виктория Маслова спросила у министра, что может сделать страна для соотечественников, проживающих на территориях ДНР и ЛНР и страдающих от людей, которые получили власть на территории Украины.

«Мы будем жестко отстаивать на международной арене необходимость строгого выполнения минских договоренностей, будем готовы встречаться в нормандском формате, но для того, чтобы это делать, сначала нужно выполнить то, о чем нормандские лидеры договаривались в октябре 2016 года», — сказал Лавров.

По его словам, тогда президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии приняли два ключевых решения. Первое – обеспечить разведение сил и средств на трех участках линии соприкосновения, что изначально саботировалось Украиной. Второе – договориться о том, что закон об особом статусе этой территории вступит в силу (в предварительном варианте, - прим.) в день выборов.

«Ключевым, еще раз подчеркну, является налаживание прямого диалога (Киева с Донецком и Луганском, - прим.). Украинские власти от этого категорически открещиваются и это – прямое нарушение обязательств, утвержденных советом безопасности ООН», — ответил глава МИД.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал новую встречу в нормандском формате. Реакция от американской стороны известна, власти назвали его предложение о расширении формата «интересным».