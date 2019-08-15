Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве

Москва, 15 августа. Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.

По словам Натальи, супруг позвонил примерно через 20 минут после аварийной посадки и первым делом сказал: «Любимая, привет! Все хорошо, все живы».

Женщина рассказала, что Дамир стал летчиком уже в сознательном возрасте — это его второе образование. При этом Наталья Юсупова призналась, что не может поверить в происходящее.

«Мне кажется, это сон какой-то», — рассказала женщина агентству «URA.RU».

Наталья Юсупова отметила, что всегда волнуется за супруга, но летать — это его мечта. По словам женщины, с героем-пилотом они познакомились в небе — он сидел рядом с ней в самолете.

Напомним, самолет отечественного перевозчика «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле через 15 минут после взлета, сообщает Deita.ru.

Согласно версии Росавиации, после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в турбины двигателя самолета, из-за чего они отказали, передает «Царьград».

По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.