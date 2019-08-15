Лена Миро обрушилась на Бузову за «ловлю хайпа на блокадниках»

Москва, 15 августа. Певица Ольга Бузова попыталась оправдаться за сравнение себя с «блокадницей» во время облизывания тарелки. Блогер Лена Миро предположила, что звезда «сколдырилась до потери разума».

На своей странице в Instagram Бузова опубликовала видео, на котором облизывает тарелку. После этого певица в шутку назвала себя «блокадницей». Однако весьма своеобразный юмор звезды не зашел: общественность осудила девушку за цинизм и неуважение к жителям Ленинграда.

Бузова попыталась сгладить углы. Певица заявила, что для нее важно лишь мнение ветеранов, а не мысли «диванных критиков». Она заверила, что якобы разговаривала с ветеранами, которые отметили, что ее поступок не оскорбляет их — наоборот, «рассказывает молодой аудитории про ужасы той войны».

Миро не оценила попытку Бузовой выйти из ситуации и обрушилась на ведущую за «ловлю хайпа на блокадниках».

«Вместо того, чтобы извиниться, публичная девка наехала на всех, кому ее выходка показалась оскорбительной», — возмутилась блогер.

Она обратила внимание, что Бузова на данный момент находится на Бали.

«Я не очень хорошо знаю историю Бали, но, по-моему, там никаких ветеранов нет, — констатировала Миро. — Да и блокаду в тропиках трудно представить, учитывая обилие произрастающей там еды».

Кроме того, блогер отметила, что вылизывание тарелки нельзя назвать просвещением молодой аудитории о блокаде.

«Втянули в скандал — так оценила ситуацию Бузова. Втянули ее, а не она совсем берега потеряла! — написала Миро в своем блоге. — Оля, ты сколдырилась до потери разума? Всем откровенно все равно, откуда ты вылезла, и кого ты любишь. Важно другое: ты, тупое создание, даже родившись в Ленинграде, так и не поняла, что над блокадой города издеваться нельзя».

Недовольна блогер осталась и позицией продюсера Иосифа Пригожина, который, комментируя произошедшее, заявил, что Бузова — просто маленькая девочка, «которая выпендриваются, для того чтобы ее заметили».

«Как девочка? Я не знаю, если бы маленький ребенок ляпнул заявил, ему бы следовало дать хорошенько по попе, а затем и по щам, — заметила Миро. — Чтобы навсегда отбить охоту ловить хайп на сотнях тысяч погибших от голода — берега должен видеть даже ребенок!»

Ранее Миро раскритиковала «подсевшую» на пластику певицу Любовь Успенскую. По мнению блогера, звезду следует отправить в психбольницу.