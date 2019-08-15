Большинство россиян не испытывают трудностей с выплатой кредитов

Москва, 15 августа. Большинство россиян не испытывают никаких проблем при погашении кредитов. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения, который провел опрос среди населения.

Не менее 66% респондентов заявили, что за последний год не сталкивались ни с какими трудностями при выплате кредитов. Чаще всего подобный ответ давали люди в возрасте от 35 до 44 дет (69%). И лишь у 33% опрошенных возникали неприятные ситуации при погашении кредитов. Как правило, с этим сталкивались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (41%).

«В целом 60% сообщивших об имеющемся кредите полагают, что смогут погасить задолженность без особых затруднений», — пишет ВЦИОМ.

Отметим, что россияне в среднем тратят на ежемесячные выплаты 10-20% семейного бюджета. Об этом заявил 31% опрошенных. Еще 16% респондентов тратят от 21 до 30% бюджета. Самая немногочисленная группа (13%) тратит на обслуживание кредитов от 41 до 50% бюджета семьи.

Ранее Роспотребнадзор назвал самые важные параметры кредита, на которые нужно обращать внимание, когда берешь займ. В первую очередь это валюта и виды процентных ставок. Валютные кредиты имеют пониженную ставку, но в то же время они более рискованные из-за курсовых скачков. Кроме того, нужно иметь в виду, что колеблется не только курс, но и ставка.

Ведомство также посоветовало россиянам остерегаться микрокредитов. Их проще получить, чем в нормальном банке, однако ставки у таких займов самые высокие.