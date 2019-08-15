Коротченко прогнозирует смерть украинского ОПК без сотрудничества с Россией

В пресс-службе концерна «Укроборонпром» заявили об отсутствии возможностей финансировать Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова (ХКБМ), которое занимается разработкой новых видов бронетехники.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудников ХКБМ переводят на двухдневную рабочую неделю. Кроме того, прекращено финансирование производства БТР-4. Это связано с тем, что единственный изготовитель корпусов, Лозовский кузнечно-механический завод, не может выполнить заказ.

«Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и под угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия», — заявили в концерне.

Эти факты показывают системную деградацию оборонно-промышленного комплекса Украины, рассказывает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. Она особенно усилилась после 2014 года, когда Киев решил разорвать военно-техническую кооперацию с Россией, отмечает эксперт.

«Без российского рынка и кооперации с нами украинская оборонка идет на смерть. Сейчас происходит системная деградация, распад научных коллективов, невозможность производить современные образцы вооружения, и даже их модернизировать. Таким образом, Украина за годы независимости не только полностью распродала доставшиеся ей запасы советского оружия. Я напомню, что на территории Украины были три военных округа: Киевский, Одесский и Прикарпатский. Оставались огромные склады оружия, мощнейшие группировки войск, а за годы независимости все было распродано и произошло сокращение армии», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

В результате армия Украины превратилась в карательные подразделения, способные убивать своих сограждан на востоке страны, подчеркивает военный эксперт.

«В армии Украины тотальная коррупция среди высшего генералитета, о чем свидетельствовало много фактов. Ранее в НАТО отказались продавать оружие на Украину, т. к. их образцы оказались в руках у террористов на Ближнем Востоке. Поэтому украинское государство и оборонка двигаются к своему логическому концу. Такова плата за отказ от сотрудничества с Россией, украинский национализм и «прогиб» под Запад», — сообщил собеседник ФАН.

Игорь Коротченко добавил, что 95 % украинской бронетехники состоит из советских образцов, произведенных более 30 лет назад.

Ранее Коротченко назвал ВСУ армией позавчерашнего дня, т. к. военное ведомство в течение последних 30 лет не занималось собственным совершенствованием в области вооружения и подготовки личного состава.

Кроме того, НАТО заявила о своей неготовности в настоящее время предоставлять оружие украинской стороне из-за отсутствия гарантий его сохранности. В свою очередь украинцы попытались предоставить результаты проверок наличия переданного ранее вооружения, но в НАТО посчитали это недостаточным.