Потерявшийся в тайге трехлетний мальчик забрел в болото

Омск, 15 августа. Потерявшийся в тайге в Омской области трехлетний мальчик зашел в заболоченную часть леса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«Поиски ребенка велись от места обнаружения кепки в различных направлениях несколькими поисковыми группами. В результате его обнаружили в заболоченном месте лесного массива», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что ребенок пропал 13 августа, когда его родители собирали ягоды в лесу. Сам малыш в это время оставался в салоне машины на переднем сиденье. Несмотря на то, что дверь была захлопнута, он нашел способ ее открыть. Пятнадцать минут спустя родители вернулись обратно, однако ребенок к тому времени уже пропал. На протяжении трех часов они искали сына самостоятельно, после чего обратились в правоохранительные органы.

Помимо спасателей в поисковой операции участвовали сотрудники СК РФ, МВД, Росгвардии, а также члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что поиски мальчика продолжались 24 часа. В конце концов ребенок был найден живым и здоровым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка. Региональному управлению было поручено выявить все обстоятельства произошедшего. Контроль за расследованием дела осуществлял центральный аппарат.