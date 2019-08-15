ФАН публикует видео с археологических раскопок под Керчью

Керчь, 15 августа. Археологи обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент древней надгробной плиты с барельефным изображением во время раскопок на территории некрополя Кыз-Аул под Керчью. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, специалисты датируют находку II веком до нашей эры.

Фрагмент надгробия из известняка был обнаружен неподалеку от захоронения конных воинов, над склепом, который будут исследовать археологи. Эта находка подтверждает предположение, что в те времена в поселении жили воины, охранявшие подходы к Боспорскому царству.

«Это боспорская плита, надгробная, на ней изображен всадник — воин, в руках у него копье. На нем надет доспех… Позади него — женщина. Есть разные интерпретации у специалистов: либо это жена усопшего, которая поставила плиту, либо это богиня», — рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

Подобные надгробия в хорошо сохранившемся виде — редкость в археологии. До этого момента последнюю плиту в районе Кыз-Аула обнаружили в 70-х годах прошлого века, и с ее находки и начались раскопки городища.

По словам специалистов, во всех артефактах, найденных в этот сезон на могильнике, виден четкий римский след, что подтверждает развитые связи Боспорского царства и Римской империи. Также среди находок на раскопе в Кыз-Ауле обнаружили кувшин с изображением животного на ручке, монеты, кольцо, бусы и другие предметы быта.

Ранее научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирина Рукавишникова сообщила, что в Крыму были обнаружены захоронения, датируемые III веком до нашей эры.