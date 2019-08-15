«Фантастические пилоты» А321 назвали угрозу для российской авиации

Москва, 15 августа. Птицы становятся угрозой для отечественной авиации, особенно в Подмосковье, средства отпугивания в настоящее время не могут в полной мере обеспечить защиту от пернатых. Об этом заявили пилоты экипажа самолета А321, совершившего жесткую посадку в Жуковском. Их слова передал летчик-испытатель, почетный президент Международного авиационно-космического салона (МАКС) Магомед Толбоев.

Он отметил, что пилоты, сумевшие посадить воздушное судно с отказавшим двигателем, — «фантастические», герои. Они не запаниковали в экстренной ситуации и повели себя профессионально при жестком дефиците времени, добавил Толбоев.

Пилоты, по его словам, назвали угрозу для российской авиации. Летчики указали на то, что птицы стали для Подмосковья большой проблемой.

«Во-первых, у нас таких систем огромных нет, которые отпугивали бы идеально. У нас огромная полоса, 5,5 километра. И во-вторых, там кукурузные поля и Москва-река. Сейчас это бич Подмосковья. Они очень смелые птицы, обнаглевшие», — подчеркнул он в разговоре с «Царьградом».

Еще несколько лет назад такой проблемы, по словам летчика-испытателя, не было.

«Раньше были другие птицы там, мелкие, а это стайные. И они ничего не боятся», — констатировал эксперт.

Напомним, в четверг утром самолет перевозчика «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта «Жуковский» совершил аварийную посадку в поле. Причиной стала неисправность двигателей. По предварительной версии, при наборе высоты Airbus столкнулся с птицами. Командир воздушного судна и второй пилот посадили самолет недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП).

На борту самолета находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций России по региону, на место аварийной посадки прибыли 26 спасателей и шесть единиц техники. Возникший пожар был молниеносно потушен. По данным столичного ведомства, разрушений и розлива топлива нет.

Представитель Росавиации ранее уточнил, что черные ящики лайнера А321 «Уральских авиалиний» не пострадали и будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).