Путин и эмир Катара обсудили обеспечение безопасности в регионе Персидского залива

Москва, 15 августа. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе катарской стороны. В ходе разговора президент России и эмир Катара обсудили вопросы развития сотрудничества Москвы и Дохи в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также обсуждалась проблематика обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива.

«Рассмотрен график двусторонних контактов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Индии президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди. Российский лидер отметил тесное сотрудничество двух стран и выразил уверенность в его дальнейшем развитии.