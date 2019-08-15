Малькевич инициирует создание фильма «Чудо на кукурузном поле» о подвиге экипажа A321

«Чудо на кукурузном поле», так может называться будущий фильм о героической посадке на брюхо A321 «Уральских авиалиний», у которого отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц. Жертв удалось избежать, благодаря героическим действиям экипажа, всех членов которого губернатор Свердловской области и Общественная палата РФ предлагают представить к наградам.

Обсуждая с Федеральным агентством новостей эту героическую, чудом не ставшую трагической историю, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что обстоятельства этого инцидента очень напоминают фабулу фильма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне» (2016 год), главную роль в котором сыграл Том Хэнкс.

«Напомню, этот голливудский фильм основан на реальных событиях, — говорит Малькевич. — Это история, происшедшая с пассажирским самолетом, который 15 января 2009 года совершил аварийную посадку прямо на реку Гудзон в Нью-Йорке. Там, как и у нас, самолет буквально на взлете столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу обоих двигателей. И тогда, как и в нашем случае, экипаж принял решение не возвращаться в аэропорт, а садиться на воду».

Как и экипаж уральского A321 Дамира Юсупова, американские летчики, благодаря своему мужеству и профессионализму, сумели спасти жизни 155-и человек, включая пассажиров и членов экипажа. Командиром воздушного судна был 57-летний Чесли «Салли» Салленбергер.

«Тот фильм очень понравился зрителям, критики тоже оценили картину положительно. И вот теперь у нас есть собственное такое же чудо, только на кукурузном поле, и грех этим не воспользоваться, — говорит член Общественной палаты. В связи с этим предлагаю и нам создать картину о подвиге наших летчиков. Для этого мы в Общественной палате инициируем обсуждение предложения Минкульту и Фонду кино: если не в этом году, то в следующем — этим двум организациям совместно учредить отдельную номинацию своих грантов за фильм, снятый по мотивам подмосковных событий. За год кинематографисты как раз успеют подготовить сценарий фильма о нашем «чуде на кукурузном поле», и им будет с чем выходить на конкурс».

В этой картине можно будет также сделать отсыл к аналогичным событиям советских времен, говорит Малькевич.

«В новом фильме стоит вспомнить и «чудо на Неве» советских времен 21 августа 1963 года, когда во время рейса Таллин — Москва из-за проблем с шасси и двигателями самолет сел в Ленинграде прямо на Неву. Тогда были спасены 44 человека! Если соединить эти наши истории, крутой может получиться фильм! В нашей советской и новейшей истории это страницы, которыми можно по-настоящему гордиться, это для всех яркий и достойный пример», — резюмировал Александр Малькевич.

Мой самолёт упал pic.twitter.com/wOGNYxUxJu — романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019

Напомним, утром 15 августа A321, следовавший из подмосковного Жуковского в Симферополь, при наборе высоты столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели. Оба двигателя перестали работать, один из них загорелся. На борту находились 233 человека, включая семь членов экипажа. Командир воздушного судна Дамир Юсупов принял решение сажать авиалайнер прямо на кукурузное поле около деревни Рыбаки.

Самолет садился на брюхо, убрав шасси и с выключенными двигателями. После приземления экипаж немедленно начал эвакуацию пассажиров по надувным трапам. По последним данным несколько десятков человек пострадали, в основном травмы не носили тяжелый характер. Большинство пострадавших уже выписаны из больницы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования авиапроисшествия.