Лавров не считает тупиковой ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Москва, 15 августа. Подписание мирного соглашения с Японией упирается в нежелание Токио признать результаты Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, однако эта ситуация не тупиковая. Об этом заявил руководитель МИД России Сергей Лавров на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Российский министр отметил, что ситуация по Курилам не является тупиковой. По словам главы дипломатического ведомства, РФ надо понять, насколько самостоятельны японские коллеги во внешней политике с учетом сильного воздействия со стороны США, пишет «Вечерняя Москва».

«Нам нужно понять, насколько Япония будет самостоятельна в вопросах внешней политики и в решении вопросов безопасности, учитывая сильнейшую зависимость Токио от Вашингтона в связи с договором о военно-политическом союзе 1960 года», — объяснил Лавров позицию Москвы.

Напомним, японские власти претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой российская сторона соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана по окончании заключения мирного соглашения, речи о Кунашире и Итурупе не велось. СССР надеялся, что Совместная декларация поставит точку в разногласиях, но Япония считала документ только частью решения спора. Последующие переговоры успехом не увенчались, мирный договор после Второй мировой войны так и не был подписан.

В Сингапуре в середине ноября прошлого года прошла встреча президента РФ Владимира Путина и главы правительства Японии Синдзо Абэ. По результатам японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору.