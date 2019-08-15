Эксперт объяснил ложь Болтона о «краже» Россией гиперзвуковых технологий США

Военный аналитик Алексей Леонков уверен, что гиперзвуковые технологии станут предметом торга США в вопросе продления СНВ-III.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью The Voice of America сообщил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, якобы похищенных у Соединенных Штатов.

Свое заявление Болтон сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать инцидент на российском военном полигоне под Северодвинском. Представитель США заявил, что указанное происшествие является примером того, как российская сторона ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия.

«Хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий», — добавил Джон Болтон.

Геббельсовский метод

Комментируя выступление американца, военный аналитик, эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Болтон банально врет».

«Он пользуется гебельсовским методом — чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят. Доказательств (хищения технологий — Прим. ФАН) у него нет, поэтому это чисто голословное заявление. Почему гиперзвук? У американцев самих не получается разработать нормальное вооружение, потому что Россия якобы украла технологии. Вот взяла и просто украла, поэтому они бедненькие не могут ничего сделать. На самом деле — это собственная, отечественная разработка, к которой американцы никакого отношения не имеют. Их разведсообщество банально проспало эту технологию, то есть когда мы о ней заявили, единственное что они могли сказать: не может быть, это фейк, это русские мультики показывают», — говорит собеседник ФАН.

Однако когда разведка Соединенных Штатов убедилась, что гиперзвуковые ракетные комплексы в Российской Федерации действительно существуют и более того, постоянно дорабатываются, за океаном было собрано специальное совещание представителей военного и научных сообществ, главная цель которого заключалась в оценке гиперзвуковых технологий США.

«Разработкой гиперзвуковых технологий американцы вновь начали заниматься в рамках концепции «Глобального мгновенного удара», суть которой заключалась в максимально быстром достижении их гиперзвуковым боеприпасом цели. При этом вопросов маневрирования, преодоления ПРО противника просто не стояло, их боеприпасы летают по баллистике, но как можно быстрее, чтобы в плотных слоях атмосферы головка разгонялась до гиперзвуковых скоростей. Первым таких результатов достиг американский сухопутный проект Advanced Hypersonic Weapon (перспективное гиперзвуковое оружие — Прим. ФАН). Их аппарат, которым они выстрелили в район атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) преодолел расстояние 3700 км и поразил зону цели. При этом сам планирующий блок развил скорость близкую к 6 числам Маха (около 7350 км/ч)», — продолжил Леонков.

Сам блок представляет собой биконическое изделие с торчащими их него рулями управления. К слову, такая концепция в 80-е годы прошлого века рассматривалась советскими учеными, однако было принято решение от нее отказаться из-за возникающих при полете проблем. Ведь чем больше скорость изделия, тем сложнее управлять выступающими органами управления. Во-вторых, торчащие рули на гиперзвуковых скоростях создают дополнительные завихрения в хвосте изделия, которые приводят к сильным вибрациям и возможному взрыву блока.

«Сейчас у нас другой способ управления изделием, у нас иначе работает управление и никаких выступающих частей просто нет. Да и сам принцип управления у нас тоже собственный, достаточно простой, а не то, что сейчас собираются делать американцы. И вот после совещания, посвященного объединению всех американских гиперзвуковых проектов в одну программу, они создали специальную лабораторию, куда вошли все технологические университеты США. Их задача разработать искусственный интеллект для управления такими боеголовками. То есть внутри блока будут мозги, которые управлять боеголовкой во время полета», — говорит эксперт.

В России, уже по традиции, ученые нашли более простой и весьма изящный способ управления гиперзвуковым блоком, о котором Алексей Леонков рассказать отказался. Однако военный аналитик отметил, что США похожий принцип управления в ближайшее время разработать не смогут.

Предмет торга

И так как американским ученым в настоящее время не удается разработать действенные органы управления, их политикам и военным приходиться придумывать способы противостоять российским военным технологиям.

«У них сейчас это дело (разработка управляемых гиперзвуковых ракетных комплексов — Прим. ФАН) буксует и поэтому они хотят с гиперзвуком поступить так же как они поступили когда-то с нашими ракетами средней дальности (комплексы РСД-10 «Пионер» — Прим. ФАН). Своровать не удается, давайте запретим. То есть предметом торгов в вопросе продления СНВ-III будет гиперзвук. Они будут заявлять: мы (США) продлим договор СНВ-III на 5 лет при условии, что русские ликвидируют весь класс гиперзвуковых комплексов. Все», — сказал аналитик.

Однако американцам вряд ли стоит рассчитывать, что Москва согласится на подобные условия, так как со всех сторон территория России окружена американскими военными базами и кораблями-носителями крылатых ракет.

«Гиперзвуковые комплексы сейчас их останавливают, потому что они гарантировано долетят до их территории и превратят там все в радиоактивный пепел. А теперь, если эти комплексы ликвидировать, то все — у них преимущество по системам противоракетной обороны, которую они не собираются ликвидировать, у них кратное преимущество по обычным средствам вооружения. И теперь они говорят: ребят, давайте разоружитесь, а мы продлим СНВ-III. Но договор же не касается гарантий нашего суверенитета. А как мы помним, из всех соглашений, которые они заключают, США через некоторое время выходят в одностороннем порядке. Договор по ПРО и ДРСМД этому отличный пример. Поэтому нет, спасибо, научены», — заключил Алексей Леонков.

Ранее сообщалось, что Соединенным Штатам не хватает вооружения, способного противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и Российской Федерации. В докладе американской Счетной палаты говорилось, что КНР и Россия разрабатывают гиперзвуковое оружие, потому что его скорость, высота и маневренность помогают обойти большинство систем противовоздушной обороны. Как отметили специалисты в США, с его помощью многократно вырастают возможности для осуществления как рядовых, так и ядерных ударов на большие расстояния.

При этом в Счетной палате подчеркнули, что против такого оружия «никаких контрмер не существует». Речь идет о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал», появившемся на вооружении у России.