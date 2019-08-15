Как люди и нелюди отреагировали на жесткую посадку А321 в Подмосковье

Сегодняшнее утро и история с самолетом «Уральских Авиалиний» еще раз показали, что общество, проживающее ныне на территории бывшего СССР, разделено на гораздо меньшее количество сегментов, нежели принято считать. Точнее, сегментов этих всего два — люди и нелюди.

Стоило сегодня лишь заглянуть в русскоязычную часть Facebook — и факт разделения общества на людей и наоборот подтвердился с кристальной ясностью. То, что первых гораздо больше — внушает, конечно, некий оптимизм, но вторые-то — то ли расставлены более грамотно, то ли кучкуются всего в нескольких местах, то ли «кричат» громче… В общем, кажется, что этих «вторых» — очень и очень много. С чего такие выводы? А вот с чего…

Имеем факт: пассажирский лайнер А321, выполнявший рейс Москва — Симферополь, при взлете из аэропорта «Жуковский», по основной на данный момент версии, был «атакован» стаей чаек. В результате попадания птиц в двигатели, один из них полностью выключился, второй начал работать с перебоями. Из-за недостаточной высоты и практически полного отсутствия тяги, выполнить разворот и вернуться в аэропорт у самолета возможности не было. И командир воздушного судна Дамир Юсупов принимает, как оказалось, единственно верное в этой ситуации решение — сажать машину на кукурузное поле. Результат — экстремальная посадка выполнена успешно, жертв среди пассажиров и членов экипажа нет.

Дамир Юсупов.

На кукурузное поле.

Аппарат весом более ста тонн.

С полными баками керосина.

С полным салоном людей.

С выключенными двигателями.

Не допустив ни малейшей ошибки.

Реакция людей — одинакова… Экипаж — герои! Слава богу и летчикам, что без жертв! Собственно, все…

Нелюди повели себя куда более разнообразно. На сайтах двух всем известных радиостанций, старающихся «жить не по лжи», в комментариях к новостям о самолете «Уральских авиалиний» сейчас бушует настоящая вакханалия!

Больше всего, разумеется, мнений от граждан соседней юго-западной страны на букву У. Тут и хиханьки насчет возраста самолета (абсолютно, кстати, беспочвенные), и хаханьки о том, что «нечего шастать в захваченный Крым»… Но самое страшное — это сожаления о том, что обошлось без смертей! И надежды на то, что «уж в следующий-то раз…»

Напомню — это пишут рядовые пользователи соцсетей. И это — интернет-страницы двух известнейших радиостанций, одна из которых базируется в Москве, вторая — в Праге.

Я не знаю, как оценивать высказывания этих существ и редакционную политику тех, кто предоставил им возможность высказаться. Но, тем не менее, я сожалею о том, что ни для тех, ни для других не наступит правовых последствий. Как до сих пор они не наступили для «убитого», но воскресшего «журналиста на доверии» — Аркадия Бабченко, давно известного своими людоедскими реакциями на любую трагедию, произошедшую в России.

Кстати, отличную возможность промолчать этот «борец с Россией» не использовал и в этот раз, разразившись злорадным постом. Не будем ретранслировать весь его бред. Ограничимся лишь выводом, который делает сетевой попрошайка перед тем, как впечатать в текст свои банковские реквизиты...

С причинами летного происшествия в Раменках — разберутся. И откуда взялись полчища чаек в районе аэропорта — уверен — тоже выяснят. И кто-то, вероятно, лишится должностей, а то и свободы. И экипаж, спасший почти две с половиной сотни душ — достойно наградят. Все это — будет.

Вот только нелюди никогда не превратятся обратно в людей.