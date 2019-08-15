Спасший 227 пассажиров экипаж «Уральских авиалиний» достоин награды

Пилоты Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин совершили утром 15 августа настоящее чудо, посадив полный топлива лайнер на кукурузное поле всего через несколько минут после взлета из аэропорта «Жуковский».

Федеральное агентство новостей рассказывает, как это было.

Без права на ошибку

Есть простое, но неумолимое правило: любой взлетевший самолет рано или поздно оказывается вновь на земле. Другое дело, что вернуться на поверхность нашей матушки-планеты можно очень по-разному.

Поднимая в четверг свой самолет с ВПП международного аэропорта «Жуковский», капитан воздушного судна Дамир Юсупов (41 год, налет более 3000 часов) никак не подозревал, что спустя несколько минут после взлета он будет выглядывать из Airbus, застывшего посреди кукурузного поля, и командовать эвакуирующимся пассажирам: «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы!»

Не подозревал. Но, как показали последующие события, был вполне готов к неожиданностям.

По имеющейся у ФАН информации, буквально через мгновение после того, как самолет «Уральских авиалиний» с бортовым кодом VQ-BOZ оторвался от ВПП, произошло столкновение Airbus со стаей чаек. Птицы угодили то ли в правый двигатель авиалайнера, то ли сразу в оба «движка».

Так или иначе, датчики зафиксировали в одном из двигателей пожар, а второй «движок» начал сбоить и захлебываться. Продолжать дальнейший набор высоты машина не могла. Мало того, выход из строя двигателей и небольшая высота не оставляли экипажу Airbus A321 ни единого шанса вернуться на аэродром.

В этой кризисной ситуации Дамир Юсупов принял решение сажать лайнер на подвернувшееся кукурузное поле. Сажать на «брюхо», так как выпускать шасси было опрометчиво. Их при посадке просто снесло бы, а обломки шасси могли повредить топливные баки машины. В последних у только взлетевшего лайнера находилось чуть меньше 16 тонн топлива, слить которые у Дамира Юсупова и второго пилота лайнера Георгия Мурзина никакой возможности не было.

Сухим языком документов случившееся называлось «нештатной ситуацией». Чтобы она не переросла во всем понятный термин «катастрофа», у Юсупова и Мурзина была только одна попытка. Перед посадкой, во избежание возгорания топлива, пилоты заглушили двигатели самолета. Таким образом, возможность совершить второй заход на посадку у Юсупова и Мурзина отсутствовала.

При этом в авиалайнере поверх 16 тонн керосина, образно выражаясь, сидели 227 пассажиров и 7 членов экипажа, включая Юсупова и Мурзина. Командиром воздушного судна Дамир стал всего год назад, но права на ошибку ни у него, ни у членов его экипажа не было.

Этот непростой во всех смыслах «экзамен» люди, управлявшие самолетом, сдали блестяще.

«Сели! Мы сели!»

Airbus A321 — штука немаленькая и увесистая. Длина — 44,51 м, высота — 11,76 м, размах крыла — 34,1 м. Вес пустого авиалайнера достигает 48 024 кг, но мы с вами помним, что «обезноженный» самолет был далеко не пустым. Он планировал со скоростью и инерцией, соответствующей «комплекции» авиалайнера.

Эту валившуюся с небес без тормозов глыбу Юсупов и Мурзин аккуратно притерли к земле и ювелирно «запарковали» на кукурузном поле. Пропахав фюзеляжем и гондолами двигателей три «просеки» в кукурузных дебрях и отмахав по полю «ползком» метров 120—130, Airbus замер. Ошеломленные пассажиры в салоне аплодировали пилотам и радостно кричали: «Сели! Мы сели!»

Пассажиры еще приходили в себя, когда бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина уже начали руководить эвакуацией людей из салона самолета…

Так закончился этот короткий, но до предела насыщенный драматизмом полет Airbus A321 «Уральских авиалиний».

По сути, 15 августа 2019 года стало вторым днем рождения для всех, кто утром четверга летел рейсом U6178 из Жуковского в Симферополь.

«Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», — констатировали в Росавиации.

Мы с вами люди не официальные, поэтому чураться пафоса не будем. Иногда он, пафос, бывает вполне к месту. Сейчас тот самый случай.

Экипаж «Уральских авиалиний» совершил по-настоящему героический поступок, сумев благополучно посадить аварийный лайнер, битком набитый людьми и топливом. Посадить так, как надо. Так, как учили. Самолет при жесткой посадке не взорвался. Все находившиеся на его борту после приземления были своевременно эвакуированы по надувным аварийным трапам.

Все остались живы.

Смелость, мужество и профессионализм

Официально было объявлено, что пострадали в результате жесткой посадки 23 человека, в том числе девять детей. Пострадавших отправили в медучреждения, но, по результатам обследования, была госпитализирована лишь 69-летняя женщина. Врачи сообщают, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Остальные пассажиры на автобусах вернулись в аэропорт. «Уральские авиалинии» уже подыскивают для их отправки в Симферополь новый самолет.

Чудо? Нет — смелость, мужество и высочайший профессионализм экипажа авиалайнера. Честь им за это и хвала.

Но на этом история с Airbus на кукурузном поле, разумеется, не закончится.

Для расследования обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский». Следственный комитет сообщил о том, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

ФАН будет ждать результатов расследования. И не только в части изучения действий экипажа Airbus — здесь-то, как нам кажется, все вполне понятно. Зато не все ясно со свалкой мусора, расположенной рядом с аэропортом «Жуковский» и привлекающей птиц.

В разговоре с представителями СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба». Будем надеяться, что ЧП с рейсом U6178 побудит тех, кому положено, озаботиться состоянием свалки в Жуковском. Тем более что Жуковский является базовой площадкой для Международного авиационно-космического салона «МАКС», открытие которого — не за горами.