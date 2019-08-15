Посол США заявил, что у него не хватает ума понять Путина

Вашингтон, 15 августа. В США рады тому, что президент Украины Владимир Зеленский уже дважды позвонил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом заявил журналистам американский посол на Украине Уильям Тейлор.

«Нет. Единственный, кто может это сделать — Владимир Путин. Но важно, что в моменты обострений президент Зеленский дважды звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты», — сказал Тейлор, отвечая на вопрос, может ли Киев остановить войну в Донбассе.

Американский посол признался, что разговор по урегулированию проблем между Украиной и РФ — «вдохновляющая новость», пишет «Украинская правда».

При этом Тейлор сознался, что ему не хватает ума, чтобы понять намерения российского лидера.

«Я не знаю, что думает Путин, я не знаю, что именно он планирует — я недостаточно умен, чтобы это понять», — сказал Тейлор, комментируя телефонные разговоры Москвы и Украины.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но украинские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства.

Напомним, 7 августа Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. Во время беседы лидеры двух стран подтвердили важность обязательного соблюдения режима перемирия, которое было установлено в Донбассе с 21 июля.

Российский лидер особо подчеркнул, что для деэскалации гражданского конфликта в Донбассе необходимо исключить обстрелы украинскими военными населенных пунктов юго-востока Украины.