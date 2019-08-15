В Совфеде поговоркой объяснили повышенный интерес иностранцев к Крыму

В Словакии намерены учредить фирму для организации поездок европейцев в Крым.

«Сейчас словаки, а также граждане остальных стран Евросоюза имеют возможность посещать полуостров самостоятельно. Тем не менее трудности с организацией поездки и решением ряда других вопросов многих людей отпугивают. Поэтому наша задача — максимально облегчить европейцам путешествие в Крым. Я уверен, что реализуемый проект будет пользоваться спросом», — сказал словацкий депутат Петер Марчек, его цитируют «Известия».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Крым является крайне привлекательным с культурной и туристической точки зрения. По мнению парламентария, интерес к полуострову со стороны иностранных граждан будет лишь расти.

«Есть хорошая пословица: запретный плод сладок. Я думаю, что иностранцы, которые интересуются ситуацией и которые понимают, что на полуострове благоприятная, спокойная обстановка, заинтересованы в посещении Крыма. Соответственно, интерес к Крыму будет возрастать все больше и больше; несмотря на все «запреты» как американцев, так и европейцев, все больше туристов будут приезжать в Крым», — говорит сенатор от Республики Крым.

Председатель Русской общины Крыма подчеркнул, что антироссийская пропаганда не работает, а люди хотят посетить полуостров и воочию убедиться, что там происходит.

«Сейчас мы являемся свидетелями ситуации, когда все больше тех, кто следит за происходящим в Крыму, приезжает сюда, не обращая внимания на «рекомендации» властей своих стран и реакцию националистически настроенных украинцев», — подытожил Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение крымчане приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% избирателей проголосовали за воссоединение с РФ. После присоединения полуострова федеральный центр запустил ряд масштабных проектов, которые существенно повысили уровень жизни на полуострове и позволили увеличить турпоток. Власти Крыма ожидают, что в будущем количество туристов будет лишь расти.