МАК расследует жесткую посадку самолета в Подмосковье. События дня. ФАН-ТВ

Жесткая посадка в Подмосковье Межгосударственный авиационный комитет начал расследовать жесткую посадку самолета в Подмосковье. По предварительной версии, почти сразу после взлета в двигатель воздушного судна попала стая птиц. Оба двигателя отключились, один из них загорелся. Экипаж решил посадить самолет прямо на кукурузное поле около деревни Рыбаки. К счастью, все прошло успешно. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. 23 человека получили небольшие травмы, все они были госпитализированы. ЧП произошло ранним утром 15 августа. Самолет «Уральских авиалиний» направлялся из Москвы в Симферополь. Как отметили пассажиры рейса, экипаж воздушного судна действовал профессионально, а пилотов все назвали настоящими гениями. В экстренной ситуации, как отмечают авиаэксперты, они действовали абсолютно грамотно.

Стрельба в Филадельфии Мужчина, который стрелял по полицейским в Филадельфии, задержан. Правоохранители доставили его в участок для допроса. Напомним, полицейские выехали на обыск по делу о хранении наркотиков. Во время проверки неизвестные открыли по ним огонь. Шесть человек пострадали. Один их правоохранителей находится в тяжелом состоянии — у него огнестрельное ранение головы. Как отметили в Белом доме, Дональд Трамп внимательно следил за этой ситуацией. Все из-за частых случаев стрельбы в Штатах. Сейчас в США планируют рассмотреть закон об усилении оружейного контроля.

Фейковая кража технологий США Сначала доказательства, затем — обвинения. В Госдуме предложили американцам показать ракету, технологию которой Россия якобы украла у США. С такой идеей выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин. Он отметил, что для США не существует такого понятия, как этика в международных отношениях. Напомним, ранее помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя инцидент на военном полигоне под Северодвинском, обвинил Россию в краже технологии гиперзвукового оружия. Причем безосновательно, никаких доказательств он не предоставил. Впрочем, как и всегда.