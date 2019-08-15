Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Синицу, призывавшего убивать детей силовиков

Москва, 15 августа. Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Владислава Синицу, призывавшего к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По решению суда Синица останется в СИЗО до 3 октября.

«Оставить без изменения решение Пресненского районного суда», — объявила вердикт судья.

На данный момент объявлен перерыв. В это время блогер общается со своим адвокатом.

Синица в беседе с журналистами признался, что в СИЗО у него лучше условия содержания, чем дома. Единственный минус — он не может читать, что пишут о нем федеральные издания.

Синица обвиняется в призывах убивать детей силовиков, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Блогеру грозит до шести лет колонии. Фигурант дела признает, что разместил этот пост, однако не считает, что таким образом призвал кого-то к убийствам.

Напомним, с июля в Москве каждые выходные проходят акции протеста. Только два мероприятия были санкционированными, остальные встречи прошли незаконно. Организаторами выступают люди из окружения блогера Алексея Навального, которые уверяют своих сторонников, что на выборы в Мосгордуму их не допустили без законных оснований для отказа.

Однако в ЦИК РФ неоднократно обращали внимание, что у так называемых независимых кандидатов превышен уровень брака в представленных документах — при проверке были выявлены «подписи мертвецов», а также фальсифицированные документы. Одной из точек подделки бумаг стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.

Во время незаконных акций протеста провокаторы неоднократно пытались организовать массовые беспорядки. Как подчеркнули в МВД РФ, полицейские вели себя максимально корректно. Тех, кто представляет опасность для окружающих, сотрудники правоохранительных органов задерживали.