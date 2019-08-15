Эксперты назвали города с самыми дешевыми отелями в России

Москва, 15 августа. Специалисты «Яндекс» назвали российские города, где можно снять номер в дешевом отеле.

Эксперты изучили предложения по всем городам России — на курортах и в мегаполисах. Дешевле всего обойдется номер в Волгограде — 2754 рубля.

Средняя цена на двухместных номер «Стандарт» с завтраком в трехзвездочном отеле стоит 3816 рублей. Зимой цена опускается до 3510 рублей, а летом номер дорожает до 4235 рублей.

Россияне все равно стараются забронировать номер в комфортабельном отеле, несмотря на цену. Самый дорогой номер во Владивостоке — 5954 рубля. Дорогие номера на курортах: Алуште, Анапе, высокие цены в Москве и Петербурге.

Дешевые отели можно найти в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Воронеже. Самые стабильные цены в Уфе, Краснодаре, они почти не зависят от времени года.

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