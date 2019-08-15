Москва, 15 августа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал разъяснения приказа министерства образования науки России, ужесточающего контроль над контактами российских ученых с иностранцами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во вторник, 13 августа, стало известно, что Минобрнауки подготовило приказ, который ужесточает правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. Накануне журналисты поинтересовались у Пескова, не опасаются ли в Кремле, что это приведет к изоляции российской науки от зарубежной. Песков подчеркнул, что не видел текста документа. Он пообещал изучить данный вопрос. В четверг представители СМИ уточнили, проверял ли Песков ситуацию с приказом Минобразования о контактах с коллегами из-за рубежа. Песков заявил о рекомендательном характере правил общения ученых РФ с иностранцами.

«Вы знаете, что вчера было разъяснение министерства науки и высшего образования, где говорилось о рекомендательном характере этого документа. Вот, собственно, из этого нужно исходить. Разъяснения даны», — подчеркнул он.

Напомним, российские ученые пожаловались на бюрократию и нехватку оборудования. О том, что беспокоит отечественных исследователей сегодня, рассказал физик-экспериментатор и член Российской академии наук Евгений Александров. По его словам, одной из основных проблем является то, что многие открытия, совершенные учеными РФ, остаются не замеченными на родине. По его мнению, ряд затруднений в работе вызван излишней бюрократией в системе российской науки.

Заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин добавил, что еще одним вопросом остается материально-техническое обеспечение лабораторий. Во многих из них не хватает современного оборудования.

При этом ученые выразили надежду, что проблемы решатся с реализацией национального проекта «Наука». Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, на реализацию проекта уже выделено 300 миллиардов рублей. Общая сумма вложений в проект составит порядка 635 миллиардов рублей.