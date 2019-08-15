Иосиф Пригожин пообещал помочь Эрику Робертсу получить гражданство РФ

Голливудский актер Эрик Робертс заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Продюсер Иосиф Пригожин пообещал способствовать скорейшей реализации этого желания американца.

Старший брат Джулии Робертс Эрик Робертс, снявшийся в таких картинах, как «Поезд-беглец», «Лучшие из лучших», «Одиссей», «Анатомия страсти», «Герои», «Чак» и других, стал почетным гостем проходящего в Сочи международного турнира по боевому самбо. У актера есть черный пояс по тхэквондо и он никогда не скрывал своей любви к боевым искусствам, как и своей любви к России.

«Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков ... Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — заявил Эрик Робертс в интервью РИА Новости.

Комментируя заявление голливудского актера, российский продюсер Иосиф Пригожин пообещал помочь ему с получением гражданства РФ в ускоренном порядке.

«Мы готовы способствовать тому, чтобы Эрик Робертс как можно скорее получил российское гражданство. Если надо, напишем прошение президенту. Нас всегда радует, когда такие люди изъявляют желание стать гражданами России. И я понимаю, почему это происходит», — сказал Иосиф Пригожин Федеральному агентству новостей.

По словам продюсера, звезд мировой величины привлекает тот факт, что «в России налоговое бремя очень лояльное по сравнению с американским».

«Люди, которые говорят, что у нас все плохо, что мы как-то не так живем, просто не жили в США и не знают, насколько жесткие налоговые правила действуют в Америке, Европе и вообще везде. Там просто не забалуешь. Я знаю многих людей, которые имеют недвижимость в США, но не спешат получать американское гражданство именно по этим соображениям. Американские власти обязывают своих граждан платить налоги в казну США даже с доходов, которые они получают за рубежом. Это очень жестко», — объяснил Иосиф Пригожин.

Кроме того, продюсер считает, что, несмотря на антироссийскую риторику западных политиков, все понимают, что Россия не является каким-то страшным монстром, и жить здесь возможно вполне достойно.

«Все те люди, которые сегодня участвуют в каких-то уличных протестах, просто не понимают сути бытия. Там хорошо, где нас нет, думают они. А вот люди, снискавшие мировую славу, наоборот стремятся в Россию. И это замечательно. И сегодня в России наступает эра лояльности по отношению к иностранцам. К слову, предки многих из них были вынуждены покинуть нашу страну после революции, а сегодня такие звезды, как Стивен Сигал, возвращаются к своим корням», — добавил Пригожин.

Напомним, российские паспорта уже получили американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, американский актер и продюсер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший, французский актер Жерар Депардье.