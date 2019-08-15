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Названы продукты, снижающие риск развития рака

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Названы продукты, снижающие риск развития ракаМосква, 15 августа. Популярный медик Уильям Ли представил список продуктов, которые могут помочь снизить риск развития онкологических заболеваний. Самые действенные в борьбе с раком, по его мнению, это – овощи. Особенно томаты, которые содержат пигмент ликопин. Он предотвращает развитие заболевания и тормозит в организме процесс мутации здоровых клеток.

Обратить свое внимание следует и на продукты, содержащие флавоноиды – это растительные полифенолы, которые в свою очередь являются мощными антиоксидантами. К выводу о важности потребления флавоноидов пришли специалисты из Австралии и Дании. Об их исследовании рассказывают «Дни.ру».

«За состоянием людей, употреблявших эти продукты, следили в течение 23 лет. Максимального эффекта добились те, кто употреблял флавоноиды в количестве 500 миллиграммов в день. Эти растительные элементы помогли избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака», — сообщает издание.

Флавоноиды содержаться в зеленом чае, цитрусовых,петрушке и чернике, арахисе, а также темном шоколаде. Отметим, что в эксперименте приняли участие 56 тысяч человек. Причем максимальный эффект эти продукты оказали на людей, которые курят и употребляют алкоголь. Так, флавоноиды снизили у курящих риск возникновения хронических заболеваний.

 

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