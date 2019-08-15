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Песков отказался комментировать сообщение об отказе выделить операторам частоты 5G

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Песков отказался комментировать сообщение об оставлении частоты 5G за военными

Москва, 15 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о том, что частоты 5G не будут выделяться операторам и останутся за военными, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее СМИ сообщили, что Совет безопасности РФ принял решение оставить частоты связи 5G за Минобороны и Федеральной службой охраны. При этом президент России Владимир Путин якобы наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза, касающееся развития сетей пятого поколения в РФ.

«Служебную переписку мы традиционно не комментируем», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что сеть 5G до конца года появится в пяти районах Москвы в рамках тестирования данной частоты. В столичной мэрии уточнили, что соответствующие соглашения уже подписаны с операторами «большой четверки». Предполагается, что сеть 5G даст толчок развитию интернет-торговли, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и других прорывных технологий. Сейчас сеть 5G уже работает в тестовом режиме на Тверской улице в Москве.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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