Пригожин отреагировал на данные Росстата о раннем материнстве в России

Москва, 15 августа. Известный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал ранее материнство в России. По его мнению, молодые родители должны быть готовы к семье.

Ранее Росстат сообщил, что в 2018 году родилось пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Четыре 12-летние девочки впервые стали матерями, а 34 ребенка появились на свет у 13-летних матерей.

Музыкальный продюсер заявил, что родом с Кавказа, где рожать в 16-18 лет — это нормально. Он отметил, что в восточных семьях такая практика принята из-за роли женщины в семье. Она мать и хранительница очага.

При этом Пригожин считает, что девушки должны быть образованы и иметь интересы.

«Мне кажется, что любой человек должен получить образование и знания и не быть просто сосудом для родов», — сказал продюсер, его слова передает Nation News.

По мнению Пригожина, новое поколение быстро созревает. Но рожать в возрасте 24 лет лучше, добавил он. Продюсер напомнил, что сам стал отцом в 19 лет, но этот опыт был сложным.

Ему приходилось и учиться, и работать, чтобы обеспечивать ребенка. Родители должны быть ответственными и готовыми к семье, готовыми дать малышу тепло и заботу, заключил он.

Ранее в Росстате заявили, что при низкой инфляции снизится число граждан с доходами ниже прожиточного минимума.