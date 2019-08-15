Экономист объяснил, почему в Литве ничего не поняли про «Северный поток — 2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель высказался с критикой в адрес строительства газопровода «Северный поток — 2».

Литовский лидер считает, что российский проект представляет опасность, которая заключается в диверсификации поставок энергоресурсов в Евросоюз. Науседа отметил, что на Украине есть опасения по поводу возможной потери транзита российского газа.

«Госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать», — подчеркнул президент Литвы.

Данное заявление указывает на то, что новое литовское руководство ничего не поняло и ничему не научилось. Так считает руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений, экономист Василий Колташов.

«Они практически потеряли российский транзит в силу своей откровенной проамериканской политической линии. И кредо их политики осталось прежним, а именно, что России не должно существовать. На самом деле уже не существует экономики Литвы. И это результат той работы, которую продолжит новый президент страны, т. к. он ничего не понимает. Он абсолютно не считается с интересами своих граждан и рынка Литвы. Литва как была оторвана от России, так остается. Это означает только один сценарий для нее, а именно — деградацию», – заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Это высказывание нового президента является обычным заявлением проамериканских политиков в Европе, которые есть в Польше, на Украине, в Чехии, отмечает экономист.

«Это результат подыгрывания Америке. Россия, по этой логике, не должна наращивать поставки своего газа в Европу, а должна искать наименее выгодные пути для реализации своих интересов. При этом Россия не должна выбирать маршрут поставок своих ресурсов на мировой рынок», — сказал он.

Эксперт полагает, что новому президенту Литвы хочется, чтобы Россия была принуждена пользоваться услугами литовского транзита, чего уж точно не будет.

«Это показывает высокая строительная активность в Ленинградской области. Все это нужно для того, чтобы попрощаться с Литвой. Таким образом, когда позиция Литвы антироссийская, и это не изменится в ближайшие годы, у России есть только один вариант: не считаться с этими заявлениями, а наращивать поставки газа на открытые ранки», — подитожил собеседник ФАН.

Гитанас Науседа вступил в должность президента Литвы 12 июля. В тот же день свои полномочия сложила бывший президент Литвы Дали Грибаускайте.

Проект газовой магистрали «Северный поток — 2» предполагает поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или в исключительной экономической зоне стран, расположенных вдоль побережья: помимо России и Германии это Финляндия, Швеция и Дания. Проект должен завершиться к концу 2019 года.

Против проекта выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа. Запуск «Северного потока — 2», а также газопровода «Турецкий поток», строительство которого также планируется завершить в 2019 году, приведет к невостребованности украинской газотранспортной системы. Также против строительства «Северного потока — 2» выступают Польша, Латвия, Литва и США, которые продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.