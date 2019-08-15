Песков поздравил летчиков, героически посадивших А321 в Жуковском

Москва, 15 августа. В Кремле поздравили героев-летчиков, сумевших посадить самолет А321 с отказавшим двигателем в подмосковном Жуковском. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 234 пассажира чудом остались живы.

Песков отметил, что сегодня действительно день добрый, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Давайте поздравим друг друга с тем, что 234 пассажира и 7 членов экипажа самолета, севшего на поле под Жуковским, остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей», — подчеркнул он.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, самолет перевозчика «Уральские авиалинии» Airbus-321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта «Жуковский» совершил аварийную посадку в поле.

Пресс-секретарь также добавил, что сегодня нашелся живым пропавший в Омской области мальчик.

«И мальчик у нас под Омском живой нашелся. Слава богу!» — обрадовался Песков.

Что касается рабочего графика российского лидера, пресс-секретарь отметил, что сегодня Владимир Путин работает в Москве. По его словам, у президента запланирован телефонный разговор, об итогах которого журналистов проинформируют позже.

Кроме того, Путин встретится с временно исполняющим обязанности главы Курганской области Вадимом Шумковым, заключил Песков.

Напомним, пропавшего во вторник в лесу Омской области мальчика обнаружили живым. Масштабные поиски ребенка не прекращались со вторника.